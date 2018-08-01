Türkiye ile ABD "sorunların çözümü için" çalışacak

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, Ankara-Washington ilişkilerinin en zorlu dönemlerinden birinin yaşandığı günlerde bir araya geldi.

Singapur'daki görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Birçok konuyu konuştular. Ülkelerimiz arasındaki sorunları çözmeye çalışmayı sürdürme konusunda mutabık kaldılar" dedi. Nauert, görüşmeyi "yapıcı" olarak tanımladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Çavuşoğlu da Pompeo ile yaptığı görüşmenin yapıcı geçtiğini ve sorunların çözümü için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Tehdit dili ve yaptırımlarla sonuca varılamayacağını söyledik. Bunun anlaşıldığını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Pompeo: Yaptırımlar ciddiyetimizi gösteriyor

Pompeo ise Malezya'dan Singapur'a geçerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İzmir'de ev hapsinde olan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın durumu nedeniyle Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında aldığı yaptırım kararlarına değindi. Pompeo, "Türkleri zamana oynama döneminin bittiği ve Pastör Brunson'ın geri dönme vaktinin geldiği konusunda uyardık. Umarım bunun çok ciddi olduğumuzun göstergesi olduğunu anlayacaklar" dedi.

"Türk hükümeti tarafından tutulan diğer tüm Amerikalılar gibi Brunson'ın da eve dönmesi lazım" ifadesini kullanan Pompeo, "Bu apaçık ortada. Bu vatandaşlarımızı uzun süredir tutuyorlar. Bunlar masum insanlar" diye ekledi.

Çavuşoğlu ve Pompeo, Singapur'da yapılan 51'inci Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüştü. TSİ 07.30'da başlayan ikili görüşme yaklaşık bir saat sür

Yaptırım gerginliği

ABD Hazine Bakanlığı önceki gün aldığı kararla, Türkiye'de casusluk suçlamasıyla yargılanan Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle uygulanan yaptırımlar çerçevesinde Gül ve Soylu'nun ABD'deki mal varlıklarını bloke ederken, ABD'li kişi ve kurumların iki bakanla iş yapmasını da yasaklamıştı. ABD'nin yaptırım kararı Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından "şiddetle protesto edilirken" karşılığının "gecikmeksizin aynıyla" verileceği açıklanmıştı.

Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan ve 9 Aralık 2016’da tutuklanan ABD'li Protestan din adamı Brunson, Gülen yapılanmasının üst düzey yöneticileriyle bağlantı kurmakla ve PKK'ya destek vermekle suçlanıyor. Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "casusluk yaptığı" suçlamasından ise 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Papaz Brunson'ın yargılandığı dava Türkiye ve ABD arasında uzun süredir gerginliğe neden olan konulardan biri. İzmir'deki mahkemenin 25 Temmuz'da Brunson'ın tutukluluk hâlini ev hapsine çevirmesi üzerine 50 yaşındaki papaz cezaevinden çıkmıştı. Brunson'ın avukatının müvekkilinin ev hapsinin kaldırılması için yaptığı itiraz ise reddedilmişti.

DW,rtr,AFP/CÖ,BÖ

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