Türkiye ile ABD ortak devriyeye çıkıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Müşterek Harekât Merkezi'nin Akçakale'de faaliyete geçtiğini belirterek, "Önce İHA sonra helikopter uçtu. Üçüncü müşterek helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül'de başlamasını planladık" dedi.

Malatya 2'inci Ordu Komutanlığı'nda açıkama yapan Akar, Suriye'deki YPG'nin PKK'dan farklı olmadığını belirterek, istihbarat raporlarının bunu kanıtladığını belirtti. Bakan ayrıca Türkiye'nin verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini belirterek, "Aynı şekilde karşı taraftan da verdikleri sözleri yerine getirmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Muhattaplarına defaatle "Gecikmeye, oyalanmaya tahammülleri" olmadığını aktardıklarını belirten Akar, geçmişteki olayları unutmadıklarını ve bu nedenle üzerinde mutabık kalınan konularda harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Akar, "Teröristlerin geri çekilmesi, ağır silahların toplanması, tahkimatın tahrip edilmesi, orada müşterek devriyelerin başlaması, devriye üslerinin kurulması, uçak faaliyetlerinin bir an önce başlaması helikopter ve İHA sürdürülmesi... Bu konuda ısrarlıyız, kararlıyız" dedi.

Ankara, güvenli bölgenin hızlı bir şekilde oluşturulması için ABD'ye baskı yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe günü Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda güvenli bölgenin bir an önce oluşturulacağını belirtmiş, "Eylül'ün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız" demişti.

Erdoğan, "Bunu Amerikalı dostlarımızla birlikte yapmak hepimiz için en ideal yoldur" diye konuşmuş, "Ama böyle bir zemin oluşmazsa hazırlıklarımız tamam. Kendi imkânlarımızla bu işe başlayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı, güvenli bölgenin oluşturulmaması halinde ise sığınmacılar için kapıların açılabileceğini söylemişti.

DW,dha, AP,dpa/TY,GA

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