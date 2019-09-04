 Türkiye ile ABD ortak devriyeye çıkıyor | GÜNDEM | DW | 06.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

GÜNDEM

Türkiye ile ABD ortak devriyeye çıkıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında kara devriyelerine 8 Eylül'de başlanacağını açıkladı. Akar, güvenli bölgeye ilişkin karşılıklı sözlerin tutulması gerektiğini söyledi.

Türkiye ile ABD askerleri güvenli bölgede ortak kara devriyesine çıkacak

Türkiye ile ABD askerleri güvenli bölgede ortak kara devriyesine çıkacak

Önerdiğimiz linkler

Suriye'de Türkiye ile ABD'nin belirlediği güvenli bölgeden çekilmeye başlayan Kürt gruplar, iki ülke arasındaki anlaşmanın uygulanması konusunda iyi bir başlangıç yapıldığını belirtti. (04.09.2019)

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması için Ankara ile Washington arasında varılan anlaşmanın ardından Türkiye'nin sınırlarında istemediği Kürt güçlerinin geri çekilmeye başladığı bildirildi. (27.08.2019)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Müşterek Harekât Merkezi'nin Akçakale'de faaliyete geçtiğini belirterek, "Önce İHA sonra helikopter uçtu. Üçüncü müşterek helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül'de başlamasını planladık" dedi.

Malatya 2'inci Ordu Komutanlığı'nda açıkama yapan Akar, Suriye'deki YPG'nin PKK'dan farklı olmadığını belirterek, istihbarat raporlarının bunu kanıtladığını belirtti. Bakan ayrıca Türkiye'nin verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini belirterek, "Aynı şekilde karşı taraftan da verdikleri sözleri yerine getirmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Muhattaplarına defaatle "Gecikmeye, oyalanmaya tahammülleri" olmadığını aktardıklarını belirten Akar, geçmişteki olayları unutmadıklarını ve bu nedenle üzerinde mutabık kalınan konularda harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Akar, "Teröristlerin geri çekilmesi, ağır silahların toplanması, tahkimatın tahrip edilmesi, orada müşterek devriyelerin başlaması, devriye üslerinin kurulması, uçak faaliyetlerinin bir an önce başlaması helikopter ve İHA sürdürülmesi... Bu konuda ısrarlıyız, kararlıyız" dedi.

Ankara, güvenli bölgenin hızlı bir şekilde oluşturulması için ABD'ye baskı yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe günü Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda güvenli bölgenin bir an önce oluşturulacağını belirtmiş, "Eylül'ün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız" demişti.

Erdoğan, "Bunu Amerikalı dostlarımızla birlikte yapmak hepimiz için en ideal yoldur" diye konuşmuş, "Ama böyle bir zemin oluşmazsa hazırlıklarımız tamam. Kendi imkânlarımızla bu işe başlayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı, güvenli bölgenin oluşturulmaması halinde ise sığınmacılar için kapıların açılabileceğini söylemişti.

DW,dha, AP,dpa/TY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

    

Benzer içerik

Syrien | SDS Kämpfer

Suriyeli Kürtlerden "güvenli bölge" açıklaması 04.09.2019

Suriye'de Türkiye ile ABD'nin belirlediği güvenli bölgeden çekilmeye başlayan Kürt gruplar, iki ülke arasındaki anlaşmanın uygulanması konusunda iyi bir başlangıç yapıldığını belirtti.

Abbas Moussawi, Sprecher des iranischen Außenministeriums

İran'dan "güvenli bölge" tepkisi 19.08.2019

İran, ABD'nin Türkiye ile Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurmak için yaptığı anlaşmanın "provokatif ve endişe verici" olduğunu belirtti.

Hulusi Akar, Verteidigungsminister der Türkei EINSCHRÄNKUNG

Akar ABD’li mevkidaşı ile güvenli bölgeyi görüştü 21.08.2019

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD’li mevkidaşı Mark Esper arasında yapılan telefon görüşmesinde güvenli bölge konusu ele alındı.