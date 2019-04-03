Türkiye ile ABD arasında S-400 gerilimi tırmanıyor

NATO'nun kuruluşunun 70’inci yıldönümü için Washington'da düzenlenen kutlamalarda da, Türkiye ile ABD arasında S-400 füze sistemleri nedeniyle yaşanan ihtilaf gündemdeydi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, kutlamalar dolayısıyla yaptığı konuşamada, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almayı planlayan Türkiye’yi eleştirdi. Pence, Rusya’nın S-400 füze savunma sisteminin "NATO için büyük bir tehdit” olduğunu belirterek, Türkiye’nin Rusya ve NATO arasında bir seçim yapması gerektiğini söyledi.

"Türkiye bir seçim yapmalı” diyen Pence, “Dünya tarihindeki en başarılı askeri ittifakın önemli bir üyesi olarak mı kalmak istiyor, yoksa ihtiyatsızca alınan bir kararla bu ortaklığın güvenliğini riske atarak, bu ittifakı baltalamak mı istiyor?” ifadelerini kullandı. Pence, Türkiye'nin F-35 savaş uçakları programından çıkartılması riski ile karşı karşıya olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye'den yanıt

Türkiye'nin ise Mike Pence'e yanıtı gecikmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay resmi Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada, "ABD bir seçim yapmalı. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalmak, yoksa terörist güçlere katılarak NATO müttefikinin düşmanlarına karşı savunmasına darbe vurarak, dostluğumuzu riske mi atmak istiyor?” ifadesini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise tören öncesinde yaptığı açıklamada, Rusya'dan füze savunma sistemi alma planlarından geri dönüş olmadığını ifade etmişti. Çavuşoğlu, "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır, bundan geri adım atmayacağız” demişti. Çavuşoğlu, S-400'lerin F-35'lerin güvenliğini tehlikeye atma ihtimalinden dolayı ABD'nin taşıdığı çekincelere değinmiş, füze savunma sisteminin NATO silahlarına karşı bir risk teşkil etmediğini güvence altına almak için Washington'a ortak bir teknik çalışma grubu kurma teklifinde bulunduklarını hatırlatmıştı.

Türkiye'nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alma planları, ABD’de rahatsızlık yaratıyor. Washington, Rusya'nın bu sistem üzerinden F-35 savaş uçaklarına ilişkin hassas verilere ulaşmasından kaygı duyuyor. ABD, Türkiye'ye Patriot sistemi satmayı öneriyor.

Stoltenberg: Soğuk Savaş istemiyoruz

NATO'nun 70'inci yıl kutlamalarında gündeme gelen bir diğer konu da, Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile “yeni bir Soğuk Savaş” istemediğini söyledi. Stoltenberg, NATO'nun kuruluşunun 70’inci yılı dolayısıyla ABD Kongresi'nde bir konuşma yaptı. Stoltenberg konuşmasında Rusya'ya atfen “Yeni bir silahlanma yarışı istemiyoruz. Yeni bir Soğuk Savaş istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Stoltenberg, ayrıca NATO'nun da Rusya’ya karşı "saf” olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Stoltenberg, NATO'ya üye 29 ülkenin, ABD ile Rusya arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Güçler (INF) anlaşmasının sonunun gelme ihtimaline karşı hazırlıklı olması gerektiğini dile getirdi. "Rusya ile daha iyi ilişkiler istiyoruz” diyen Stoltenberg, ancak bu sağlanmadığı takdirde, NATO'nun daha "zor” ilişkilere de hazırlıklı olduğuna işaret etti. Rusya'yı INF anlaşmasını ihlal etmekle suçlayan Stoltenberg, NATO'nun "gereken tedbirleri” alacağını da sözlerine ekledi.

DW,AFP,rtr/JD,DÇÜ

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