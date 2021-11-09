 Türkiye iklim performansında 42′nci sırada | Türkiye | DW | 09.11.2021

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Türkiye

Türkiye iklim performansında 42'nci sırada

Dünyada 60 ülkenin iklim karnesi açıklandı. İklim endeksinde Türkiye 60 ülke arasında 42'nci gelirken yenilenebilir enerjilerde "yüksek", enerji tüketimi ve iklim politikalarında ise "çok düşük" not aldı.

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İskoçya'nın Glasgow kentinde süren İklim Zirvesi çerçevesinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 60 ülke ve bütün olarak AB'nin iklim karnesi açıklandı. Çevre kuruluşları Germanwatch ve NewClimate Enstitüsünün yayımladığı 2022 yılı klima endeksinde genel sıralamada Türkiye 42'nci sırada yer aldı.

Dünyada sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme göre 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırma hedefine ulaşmak için gerekli çabayı gösteren hiçbir ülke bulunmadığı gerekçesiyle listenin ilk üç sırası boş bırakıldı. Ardından gelen sıralarda ise üç İskandinavya ülkesi; Danimarka, İsveç ve Norveç yer aldı. Almanya, 2005 yılından bu yana yayımlanan iklim endekslerindeki en iyi derecesini elde ederek 6 sıralık sıçrayışla 13'üncü sıraya yerleşti.

Dünyada sera gazı emisyonlarının yüzde 92'sini üreten 60 ülke ve AB'yi kapsayan listenin oluşturulmasında sera gazı salınımı, yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesi, enerji tüketimi ve hükümetin izlediği iklim politikası parametreleri değerlendirmeye alındı.

Video izle 16:24

Türkiye kömürden vazgeçebilecek mi?

Tüm parametreleri kapsayan Küresel İklim Değişikliği Performans Endeksinde Türkiye geçen yılki gibi 42'nci sırayla düşük performans gösteren ülkeler arasında yer aldı.

Sera gazı salınımı parametresine göre yapılan ayrı değerlendirmede Türkiye 36'ncı sırada yer alarak yine düşük performanslı ülkeler arasında sayıldı.

Yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesi parametresine göre daha iyi bir performans sergileyen Türkiye, bu parametrede geçen yılki endekse göre 2 sıra atlayarak 12'nci sıraya yükseldi ve yüksek performanslı ülkeler arasında yer almayı sürdürdü. Raporda Brezilya, Türkiye ve Endonezya'nın yanı sıra bu yıl Hindistan'ın da yenilenebilir enerjiler parametresinde yüksek performans gösteren G20 ülkeleri arasına katıldığı, İngiltere'nin ise yüksek performanstan orta performans kategorisine gerilediği not edildi.

Enerji ve iklim politikaları

Enerji tüketimi parametresine göre ise Türkiye geçen yılki 46'ncı sıradan 53'üncülüğe gerileyerek "çok düşük" performans gösteren ülkeler arasında sayıldı.

Rapora göre Türkiye, iklim değişikliğine karşı hükümet politikaları parametresinde de "çok düşük" performans gösterdi. Geçen yıl 58'inci sırada yer alan Türkiye, bu yılki endekste 50'nciliğe yükseldi.

Video izle 09:21

Türkiye'nin kuruyan gölleri toprakları

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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