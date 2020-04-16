Türkiye ikinci kez sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor

Türkiye ikinci kez, bu hafta sonuna da sokağa çıkma yasağı altında girmeye hazırlanıyor. 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı bu gece saat 24.00 itibarıyla başlayacak, Pazar günü 24.00’te sona erecek.

İçişleri Bakanlığının hazırladığı genelgede, Cuma günü saat 15.00 ile 24.00 arasında market, fırın, pazar yeri, büfe, akaryakıt istasyonları ile yoğun olarak alışveriş yapılan cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetlerinin kontroller yapacağı, sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımına ilişkin kontroller yapacağı bildirildi.

Ayrıca saat 21.00 itibarıyla kapalı olması gereken market ve dükkanların kontrol edileceği uyarısı yapıldı. Bakanlık, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan işyerleri ve vatandaşları adli ve idari işlem yapılacağını hatırlattı.

Sokağa çıkma yasağı süresi boyunca fırınlar, eczaneler ve su dağıtıcıları hizmet vermeye devam edecek.

Semt pazarlarında hareketlilik

Yasağın başlamasına saatler kala çoğu kent merkezinde hareketlilik yaşanıyor. İstanbul’da nüfusun yoğun olduğu ilçelerden Esenler’de halkın çoğunlukla alışveriş yaptığı bölgelerde denetimler sıkılaştırıldı.

Zabıta ekipleri, bakkal, fırın, kasap ve market gibi dükkanların önünde yoğunluk oluşturulmaması ve sosyal mesafe kurallarına uyuması için uyarıda bulunuyor.

İstanbul Bahçelievler’de polis ekipleri semt pazarında denetim yaptı. Pazarcıları maske ve eldiven kullanma konusunda uyaran ekipler, ürünleri vatandaşların seçmemesini istedi.

Bursa’da maskesiz dolaşanlar uyarıldı

Bursa’da da vatandaşlar özellikle semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarına uymayanlar ve maskesiz dolaşanlar polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

Sokağa çıkma yasağaı öncesi Zonguldak’ta da hareketlilik var. Caddede gezen polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması için denetimde bulundu.

İhtiyaçları için kent merkezine geldiğini söyleyen vatandaşlardan Ramazan Uçar, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Devlet ne karar aldıysa herkesin uyması gerekir. Sokağa çıkma yasağı öncesi ihtiyaçlarımız vardı. Onlar için kent merkezine geldim. Tekrar evime döneceğim” dedi.

Kaos yaşanmıştı

Geçen hafta başlamasına kısa süre kala ilan edilen sokağa çıkma yasağı halkta büyük paniğe yol açmış, hafta sonu için son anda ihtiyaçlarını gidermek isteyenler market ve fırınların önünde sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde yoğun kalabalık oluşturmuştu.

Ortaya çıkan görüntülerin ardından kamuoyunun tepkisi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen Soylu görevinin başında kalmıştı.

DW,DHA/GY,HS

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