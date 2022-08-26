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Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile, bu ülkelerin NATO'ya üye olmasına ilişkin Ankara'da yapılan görüşmeden bir kare - (25.05.2022)
Fotoğraf: Turkish Presidency/AA/picture alliance
PolitikaKüresel

Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında ilk toplantı

30 dakika önce

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mutabakat doğrultusunda kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı bugün Helsinki'de gerçekleşiyor.

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Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki NATO üyeliği krizinin aşılmasını sağlayan üçlü mutabakat çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Üç ülke arasında 28 Haziran'da Madrid'deki NATO zirvesinde imzalanan mutabakat kapsamında verilen taahhütlerin takibi ve hayata geçirilmesi için dışişleri, içişleri ve adalet bakanlıkları, istihbarat servisleri ve güvenlik kurumlarından uzmanların katılımıyla oluşturulan Daimi Ortak Mekanizma'nın Finlandiya'daki toplantısında Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek. Heyette, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan da temsilcilerin yer alması planlanıyor.

Fin Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Daimi Ortak Mekanizma'nın toplantılarının dönüşümlü olarak Finlandiya, İsveç ve Türkiye'de düzenleneceğini belirtmişti.

Üçlü mutabakat, İsveç ve Finlandiya'nın başta PKK olmak üzere "terör örgütleriyle mücadelede daha somut adımlar atması ve Ankara'ya yönelik silah ambargolarını kaldırması karşılığında" Türkiye'nin de bu iki ülkenin NATO üyeliklerini veto etmemesini öngörüyor. Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'dan talep ettiği adımların başında, onlarca "teröristin" Türkiye'ye iadesi geliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mutabakat zaptındaki taahhütler İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilmezse, bu iki ülkenin NATO'ya katılım protokolünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmayacağını söylemişti. Şu an tatilde olan TBMM'nin Ekim ayından önce bu protokolü onaylama ihtimali bulunmuyor. Bazı Türk yetkililer, sürecin gelecek yıla da sarkabileceği uyarısında bulunmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlatmasının ardından askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçen Finlandiya ve İsveç, Mayıs ayında NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Finlandiya ve İsveç'in üye olabilmesi için NATO'ya üye 30 ülkenin onayı gerekiyor. Şu ana kadar üye ülkelerin çoğunda, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin kabul edilmesine ilişkin protokol meclisten geçti.

 

DW / CÖ,TY

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