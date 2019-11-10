 Türkiye: IŞİD’lilerin iade süreci başladı | DÜNYA | DW | 11.11.2019

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DÜNYA

Türkiye: IŞİD’lilerin iade süreci başladı

Türkiye, ABD vatandaşı olan bir yabancı savaşçının sınır dışı edildiğini, gün içinde bir Alman ve bir de Danimarka vatandaşının ülkelerine iade edileceğini açıkladı.

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Türkiye İçişleri Bakanlığı, IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla Türk makamlarınca yakalananların ülkelerine iade sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Göçten sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı olan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Anadolu Ajansı’na (AA) yaptığı açıklamada, ilk olarak bu sabah bir ABD vatandaşının sınır dışı edildiğini duyurdu.

Çataklı, "Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı savaşçı teröristin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Türkiye'den deport edilmesi işlemi gerçekleştirildi" dedi.

Sırada bir Alman ve bir Danimarkalı var

Çataklı, yine Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan biri Alman diğeri Danimarka uyruklu iki IŞİD zanlısı için sınır dışı ve adli süreç işlemlerinin sürdüğünü söyleyerek, "Dolaysıyla bugün üç yabancı terörist savaşçının ülkemizden çıkışları sağlanmış olacak" diye konuştu.

İsmail Çataklı, geri gönderme merkezlerinde bulunan Alman uyruklu yedi zanlının seyahat programlarının yapıldığını, bu kişilerin 14 Kasım'da Almanya'ya iade edileceklerini de sözlerine ekledi.

Suriye'de yakalananlar için de düğmeye basıldı

İçişleri Sözcüsü Çataklı, Suriye'de yakalanan IŞİD zanlıları hakkında yürütülen sınır dışı işlemleri hakkında da bilgi verdi.

İsmail Çataklı, bu kişiler hakkındaki uyruk tespit çalışmalarının tamamlanmış olduğunu, detaylı mülakatların yüzde 90 oranında sonuçlandırıldığını ve ilgili ülkelerle temas kurulduğunu söyledi.

"Yabancı terörist savaşçıların kendi ülkelerine iade sürecine kararlılıkla devam edilecek" diyen Çataklı, Suriye'de yakalanan iki İrlanda uyruklu ve iki Alman uyruklu IŞİD zanlısının, bu hafta sınır dışı edilmeleri için seyahat programlarının hazırlanmakta olduğunu, yine Suriye tarafında yakalanan Fransız uyruklu 11 kişinin işlemlerinin de devam etmekte olduğu bilgisini verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta yaptığı açıklamada, bugün itibariyle Türkiye tarafından IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan yabancı uyruklu şüphelilerin vatandaşı oldukları ülkelere iadelerine başlanacağını duyurmuştu.

DW,Reuters/DA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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