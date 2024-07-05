Türkiye-Hollanda: Bozkurt krizi gölgesinde kritik maç

Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Ancak bu mücadele, Merih Demiral'ın bozkurt işareti sonrası yaşanan gerilim nedeniyle saha içi gelişmelerden çok saha dışı tartışmalarla gündemde.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turunda nefes kesen bir mücadele sonunda Avusturya'yı eleyen Türkiye, yarı final bileti için Hollanda ile karşılaşacak. Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki çeyrek final maçı Cumartesi günü TSİ 22.00'da başlayacak.

Karşılaşma, A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın Avusturya maçında yaptığı bozkurt işaretinin ardından yaşanan tartışmalar ve gerilim eşliğinde oynanacak.

UEFA, Merih Demiral'a spor etkinliklerinde sportif olmayan nitelikteki davranışlar sergilediği, futbol sporunun itibarını zedelediği ve genel davranış ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle iki maç ceza verdi. Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği maçtaki gollerini atan 26 yaşındaki stoper, hem Hollanda'ya karşı hem de olası bir yarı final mücadelesinde forma giyemeyecek.

Erdoğan da geliyor

Berlin'deki karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tribünden izleyecek. Erdoğan, UEFA'nın Merih Demiral'ın hareketiyle ilgili soruşturma başlatmasının ardından Azerbaycan ziyaretini iptal edip Türkiye-Hollanda maçını stadyumda izleme kararı almıştı.

Türk Milli Takımı'nda sarı kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü de Hollanda'ya karşı forma giyemeyecek. Cezaları sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin ise görev verildiği takdirde sahadaki yerini alabilecek.

Daha önceki karşılaşmalardan birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan ve Arda Güler Hollanda maçında da kart görmeleri hâlinde cezalı duruma düşecek ve Türkiye'nin turu geçmesi durumunda yarı finalde oynayamayacak. Hollanda'da cezalı oyuncu yok.

Turnuvada oyuncuların yarı finalden önce gördüğü sarı kartlar, bu aşamayla birlikte siliniyor.

Hollanda son 16 turunda Romanya'yı 3-0 yendi Fotoğraf: Spada/LaPresse/IMAGO

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EURO 2024'te şu ana dek hem Türkiye hem de Hollanda genellikle sahada klasik bir santrfor olmadan oynamayı tercih etti. Türkiye, ilk dört maçta kadrosundaki futbolcular arasında santrfor tanımına uyan oyunculardan sadece Cenk Tosun'a şans verdi. Çekya maçına 75'inci dakikada dâhil olan Tosun, karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında Türkiye'ye galibiyeti getiren golü kaydetti.

Şu ana kadarki maçlara ileri uçta Memphis Depay'la başlayan Hollanda'da ise klasik santrfor özelliklerine sahip oyunculardan sadece Wout Weghorst süre bulabildi. Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda'nın dört maçında da sonradan oyuna giren 1,97'lik santrfor, Polonya karşılaşmasının son dakikalarında attığı golle takımına üç puan kazandırdı.

Daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Werghost, Berlin'deki zorlu mücadeleyle ilgili yaptığı açıklamada bu karşılaşmanın kendisi açısından duygusal geçeceğini söyledi.

Türkiye-Hollanda müsabakasını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak. Zwayer, grup aşamasında yönettiği Türkiye-Portekiz maçında verdiği kararlar nedeniyle tribünlerdeki Türk Milli Takımı taraftarlarının tepkisini çekmişti. Karşılaşmanın VAR hakemiyse Fransız Jerome Brisard.

Bu turu geçen takım, 10 Temmuz'da İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle yarı final mücadelesine çıkacak. Bu maç, Türkiye'nin turnuvadaki ilk iki karşılaşmasını oynadığı Dortmund'da yapılacak.

Mert Günok, Avusturya maçının son saniyelerindeki inanılmaz kurtarışıyla turu Türkiye'ye getirmişti Fotoğraf: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Çeyrek finale nasıl geldiler?

F Grubu'nu ikinci sırada bitiren Türkiye ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendikten sonra Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu. Türk Milli Takımı gruptaki son karşılaşmasında Çekya'ya 2-1 üstünlük sağladı. Son 16 turunda Avusturya'yı da 2-1 yenen Türkiye adını çeyrek finale yazdırdı.

Hollanda ise D Grubu'nda Polonya'yı 2-1 yenip Fransa ile golsüz berabere kaldıktan sonra Avusturya'ya 3-2 yenildi. Grubunu üçüncü sırada tamamlayarak en iyi üçüncüler arasında bir üst tura çıkan Hollanda, Romanya'yı 3-0 mağlup edip çeyrek final bileti aldı.

Türkiye ve Hollanda daha önce 14 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin altısını Hollanda, dördünü Türkiye kazandı. Dört maç ise berabere sonuçlandı. İki takım ilk kez büyük bir turnuvada karşı karşıya gelecek.

Türkiye ve Hollanda arasında oynanan son maçlar bir hayli gollü geçti. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde İstanbul'da oynanan maçı 4-2 kazanan Türkiye, Amsterdam'daki karşılaşmadaysa rakibine 6-1 yenildi. Türkiye, EURO 2024'te ikinci turda elediği Avusturya'ya da son maçında 6-1 mağlup olmuştu.

Altıncı kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, 2008'de yarı final oynayarak turnuva tarihindeki en büyük başarısını gösterdi. İlk kez 1996 yılında bu kupaya katılan ve turnuvayı puansız kapatan Türkiye, EURO 2000'de çeyrek finalde elenirken EURO 2016 ve EURO 2020 şampiyonalarında gruptan çıkamadı.

Avrupa Futbol Şampiyonalarında 11'inci kez mücadele eden Hollanda ise 1988'de, o zaman Batı Almanya'da düzenlenen turnuvada bu kupanın sahibi oldu.

Merih Demiral gol sevincinde bozkurt işareti yapmıştı Fotoğraf: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/picture alliance

"Bozkurt" krizi nasıl çıktı?

Melih Demiral 2 Temmuz'da Türkiye ile Avusturya arasında Leipzig'de oynanan son 16 turu maçında, A Milli Takım'ın ilk golünü attıktan sonra "bozkurt işareti" olarak bilinen el işaretini yaptı.

Şampiyonaya ev sahipliği yapan Almanya'da yoğun tartışmalara neden olan bozkurt işaretine tepki gösteren İçişleri Bakanı Nanc Faeser, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) Almanya'daki Ülkücü Hareket ile ilgili analizinin linkini de paylaşan Faeser, "Güvenlik birimlerimiz Almanya'daki Türk aşırı sağcıları yakından takip ediyor. 'Bozkurtlar' Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor" dedi

Türkiye ile Almanya arasında diplomatik gerilime neden olan olayda her iki ülke birbirlerinin büyükelçilerini dışişleri bakanlıklarına çağırdı.

UEFA ise Melih Demiral'ın hareketiyle ilgili disiplin soruşturması başlattı. UEFA'nın soruşturma kararını "kabul edilemez" olarak nitelendiren Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Alman yetkililerin açıklamalarını da kınadı. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Eylül 2023 tarihli raporuna atıfta bulunulan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve 'bozkurt' işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral'a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir" denildi.

Açıklamada, "Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

DW / CÖ,ET

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