"Türkiye hayvan dostu düzenlemeden geri adım atıyor"

Alman Hayvanları Koruma Dernekleri Birliği, Türkiye'de sahipsiz sokak köpeklerinin uyutulmasını öngören kanun teklifini eleştiren bir açıklama yaptı. "Yakalama, kısırlaştırma, serbest bırakma" konseptindeki, hayvan dostu yasal düzenlemeyi destekleyen çatı örgütü, bu durumdan geriye gidildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan kanun teklifi tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderildi. Tasarı 30 gün içinde sahiplenilmeyen sokak köpeklerinin enjeksiyon yoluyla uyutulmasını öngörüyor.

Alman Hayvan Koruma Dernekleri Birliği Ev Hayvanı Uzmanı Lisa Hoth-Zimak "Güncel gelişmeler Türkiye'de hayvanların korunması konusunda açık bir geri adım anlamına geliyor. Mevcut hayvan dostu konseptin yerine sokak köpeklerinin zalim ve anlamsız bir biçimde öldürülmeleri getirilmek isteniyor" dedi.

Sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifi tasarısı TBMM'ye gönderildi Fotoğraf: DHA

"Romanya'da sonuç vermedi"

Alman Hayvanları Koruma Dernekleri Birliği hayvanları öldürmenin uzun vadede istenen sonucu da vermeyeceğini ileri sürüyor. Popülasyondaki "boşlukların" genellikle daha genç bireylerle ya da dışarıdan göçle hızla doldurulacağını kaydediyor ve Romanya'yı örnek veriyorlar. Romanya'da yakalanan sokak köpekleri 2013'ten beri öldürülebiliyor. Ancak o tarihten beri ülkedeki sokak köpeklerinin sayısında bir değişiklik olmadı.

Alman Hayvanları Koruma Dernekleri Birliği ve birliğe üye Umut Hayvanlara Yardım Derneği'nin başlattığı bir model projeyle Romanya'da yeniden "yakalama, kısırlaştırma ve serbest bırakma" yoluna gidildi. Hayvan savunucuları bu modeli ülke geneline yaymak istiyor ve Türkiye'ye de yasa değişikliğiyle Romanya'da yapılan aynı hatayı yapmama tavsiyesinde bulunuyor.

Lisa Hoth-Zimak "Anlamsız yere acıya ve ölüme neden olmak yerine Türkiye'nin 'yakalama, kısırlaştırma, serbest bırakma' konseptini optimal hale getirmesi gerek" dedi. Hem sahipli hayvanların hem de sahipsiz sokak köpeklerinin kısırlaştırılması ve aşılanması için bir fon sağlanabileceğini kaydetti.

Alman Hayvan Hakları Dernekleri Birliği Ekim 2023'te konuyla ilgili Türkiye Tarım ve Ormancılık Bakanlığına, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğine, Alman Federal Meclisi Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubuna bir yazı yazarak Türkiye'deki sokak köpekleri meselesinin mevcut "yakalama, kısırlaştırma, serbest bırakma" konseptine uygun şekilde yönetilmesini talep etmişti.

DW / EC, JD

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