 Türkiye hava sahasını Boeing 737 Max′e kapattı | TÜRKİYE | DW | 13.03.2019

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TÜRKİYE

Türkiye hava sahasını Boeing 737 Max'e kapattı

Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın son beş ayda iki kere düşmesi üzerine Türkiye bu yolcu taşıyan tip uçakların Türk hava sahasını kullanmasını yasakladığını açıkladı.

Boeing 737 MAX 8 (Getty Images/S. Brashear)

Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın son beş ayda iki kere düşmesi üzerine bu modelin kullanımını durduran ve hava sahasının bu tip uçaklara kapatan ülkelerin sayısı artıyor. Etiyopya'daki kaza sonrası Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların hava sahalarını kullanmalarını durduran ülkelerin arasına Avrupa Birliği ülkelerinden sonra Türkiye de katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uçuş emniyetini teminen Türk hava sahasının Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi uçaklara kapatıldığını açıkladı.

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AB, son beş ayda iki kez düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçakların Avrupa hava sahasına kullanmasını geçici olarak yasakladı. Konu Alman gazetelerinin bugünkü baskılarında geniş yer buluyor. (13.03.2019)

Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın son beş ayda iki kere düşmesi üzerine bu modelin kullanımını durduran ülkelerin sayısı artıyor. Avrupa Birliği ülkeleri hava sahasını Boeing 737 Max 8 tipi uçaklara kapattı. (12.03.2019)

Türk Hava Yolları, güvenlik tartışmalarının odağındaki Boeing 737 MAX tipi uçakların geçici olarak seferlerinden çektiğini açıkladı. (12.03.2019)

Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın son beş ayda iki kere düşmesi üzerine Etiyopya, Çin, Endonezya ve Cayman Adaları’ndaki havayolu şirketleri bu modelin kullanımını durdurdu. Bu uçaktan THY'nin filosunda 11 adet bulunuyor. (11.03.2019)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durdurulmuştur ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur" denildi.

Etiyopya'da geçen Pazar günü 157 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından AB, Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklarla ilgili karar almış, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) AB hava sahasında bu tip uçaklara uçuş yasağı getirmişti.

Türk şirketleri de kullanıyor

AB kararı öncesinde Almanya'nın yanı sıra Fransa, Birleşik Krallık, İrlanda, Hollanda'daki yetkili sivil havacılık kurumları da Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklara hava sahasını kapattıklarını duyurmuştu. Birçok havayolu şirketi de bu tip uçakları hangara çektiklerini açıklamıştı. Bu açıklamayı yapan havayolu şirketlerinden bir tanesi de Türk Hava Yolları.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi Salı günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uçuş emniyetinin birinci öncelik olduğunu belirterek, "737 MAX uçaklarında uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar;  uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir" diye yazmıştı.

Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklar Türk havayolu şirketleri tarafından da kullanıyor. Şu an Boeing 737 MAX 8 model uçaktan Türk Hava Yolları'nın (THY) filosunda 11 adet bulunuyor. Corendon'un filosunda da bir adet Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı var. SunExpress de geçen ay 15 adet Boeing 737 MAX 8 sipariş etmişti.

İHA,DW/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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