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Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikast sonucu öldürülmüştü
Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikast sonucu öldürülmüştüFotoğraf: Joseph Odelyn/AP/picture alliance
PolitikaTürkiye

Türkiye Haiti Cumhurbaşkanı suikastı zanlısını iade etmiyor

21 dakika önce

İstanbul'daki davada mahkeme Haiti Cumhurbaşkanı suikastına karışmakla suçlanan şüphelinin Haiti'ye iadesini reddetti. Tahliyesine karar verilen sanığın iadesi halinde işkence ve ölüm riskiyle karşılaşacağı savunuldu.

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İstanbul'daki davada mahkeme Haiti Cumhurbaşkanı suikastına karışmakla suçlanan şüphelinin Haiti'ye iadesini reddetti. Tahliyesine karar verilen sanığın iadesi halinde işkence ve ölüm riskiyle karşılaşacağı savunuldu.

Türkiye, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikastında rol almakla suçlanan şüpheli Samir Nasrı Salem Handal'ı iade etmeyecek. İstanbul'da görülen davada mahkeme tutuklu bulunan Handal'ın tahliyesine karar verdi.

Haiti, Filistin ve Ürdün vatandaşlığı bulunan Handal, Temmuz 2021de konutunda öldürülen Cumhurbaşkanına yönelik suikastta, saldırganlara yer sağlamakla suçlanıyordu. Kırmızı bültenle aranan Handal, Türkiye üzerinden ABD'den Ürdün'e gitmeye çalışırken 15 Kasım 2021'de İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Pazartesi günü İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Handal'ın avukatları, müvekilleri hakkındaki İnterpol'ün tutuklama kararının kalktığını savundu. Haiti'de ayaklanmaların söz konusu olduğunu ve yargının çetelerin eline geçtiğini savunan avukatlar, Handal'ın iadesi halinde ölüm riskiyle karşı karşıya kalacağını öne sürdüler ve iade talebinin reddini istediler.

"Haiti'ye gönderilirsem öldürüleceğim"

Sanık Handal ise, "Geri gönderilmek istemiyorum çünkü ben geri gönderilirsem işkence göreceğim, öldürüleceğim. Şu anda kırmızı bülten kararım kaldırılmıştır, cezaevinde kalmam için başka sebep var mıdır?" diye konuştu. 

Samir Handal İstanbul'da tutuklanmıştı
Samir Handal İstanbul'da tutuklanmıştıFotoğraf: DHA

Duruşma savcısı, Adalet Bakanlığınca gönderilen yazıya göre şüphelinin kürek cezasından muaf olduğu belirtildiği gerekçesiyle iade edilebilir olduğunu belirterek tutukluluğunun devamını talep etti.

Mahkeme heyeti oy çokluğuyla Samır Nasrı Handal'ın iadesinin reddine ve tahliyesine karar verdi. Kararı duyan Handal, sevinçten yere kapaklandı. Handal hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmadı.

Avukatlar: Mahkeme gerekeni yaptı

Duruşmanın gazetecilerin sorularını yanıtlayan Handal'ın avukatlarından Mahmut Barlas, "8 aydır inanılmaz yoğun bir süreç geçti. Adalet tecelli etti. Çok mutluyuz" dedi. Avukat Tuğçe Duygu Köksal ise "Ciddi bir hukuk boşluğunun olduğu işkencenin, kötü muamelenin olduğu bir ülkeye gönderilmesi söz konusuydu. Biz mahkemenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesince gerekeni yaptığını bu anlamda pozitif yükümlülüğünü yerine getirildiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Suikast nasıl düzenlendi?

Göreve 2017 yılında başlayan 53 yaşındaki Cumhurbaşkanı Moise konutunda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiş eşi de yaralanmıştı. Suikastta Kolombiyalı bir paralı asker grubunun adı öne çıktı. Suikastın şüphelilerinden Christian Emmanuel Sanon, olaydan bir gün sonra tutuklandı. Cinayeti tasarlayan isimlerden biri olarak suçlanan Sanon'un, suikasttan önce Handal'ın evini kiraladığı ve iki ay boyunca burada yaşadığı tespit edildi. Haitili yetkililer bu nedenle Handal'ın suikast ile bağlantısı olduğunu iddia ediyor.

DHA / GY, JD

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