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Türkiye gri listeden çıktı

28 Haziran 2024

OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına karar verdi. Listede kara para ile mücadelede yetersiz kalan ülkelerin adı yer alıyor.

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Mehmet Şimşek
Mehmet ŞimşekFotoğraf: DHA

Türkiye, kara para ile mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle Ekim 2021'de eklendiği gri listeden çıktı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet yürüten Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Singapur'da beş gündür devam eden toplantılarını tamamladı. FATF Başkanı Raja Kumar'ın alınan kararları gün ortasında açıklaması bekleniyor. Ancak FATF Başkanı'ndan önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya sitesi X'ten bir açıklama yaparak "Başardık" dedi.

Türkiye'nin listeden çıkmak için atması gereken son adım olduğu belirtilen kripto varlık düzenlemesi Çarşamba günü TBMM'den geçmişti.

Şimşek'in "Başardık" mesajının ardından ekonomi çevrelerinden "karardan memnuniyet duyulduğu" yönünde değerlendirmeler geldi. Ancak uzmanlar, beklentinin "önceden satın alındığına" dikkat çekerek piyasalar üzerinde kısa vadede anlamlı bir etkisi olmasını beklemediklerini ifade etti.

Türkiye 2011 yılında da gri listeye alınmış, yine dönemin Maliye Bakanı Şimşek zamanında 2014'te listeden çıkarılmıştı.

Gri liste; suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz kalan ülkelerin yakından izlenmesini öngörüyor. Bu listede yer almak, ülkelerin yabancı bankalar ve yatırımcılarla ilişkilerini olumsuz etkiliyor. Gri listeye alınan ülkeler, yabancı yatırım çekme sürecinde uluslararası otoriteler, kredi kuruluşları ve yatırımcılar nezdinde itibar kaybına uğruyor.

DW / MUK,CÖ

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