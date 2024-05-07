Türkiye gri listeden çıkıyor mu?

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet yürüten Mali Eylem Gücü (FATF) yetkilileri, gelecek ay yayınlayacakları rapor öncesi Türkiye'ye gelerek yerinde inceleme ve temaslarda bulundu.

Reuters'a bilgi veren iki kaynak, FATF yetkililerinin geçen hafta Türkiye'de yetkililerle bir dizi toplantı gerçekleştirdiğini, bir günden uzun süren bu temasların basına duyurulmadığını aktardı. Türkiye'yi ziyaret eden ekibin hazırlayacağı rapor, 28 Haziran'da ilan edilecek karara temel oluşturacak. Toplantılara hükümet, özel sektör veya sivil toplum örgütlerinden hangi temsilcilerin katıldığı ise belirsiz.

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gri listeden çıkacağı yönünde değerlendirmelerde bulunarak, "Ülkemizi gri listeden çıkarmak için tüm teknik hazırlıkları tamamladık" ifadesini kullanmıştı.

FATF ise Şubat ayında yaptığı son değerlendirmede, Türkiye'nin yükümlülüklerini büyük ölçüde yerine getirdiğini ve ileri tespit için yerinde inceleme yapacağını duyurarak gri listeden çıkış yönünde olumlu mesajlar vermişti.

Türkiye neden gri listede?

FATF, Ekim 2021'de bankacılık ve emlak sektörlerinde kara para ile mücadele ve terör örgütlerinin finansmanının önlenmesine yönelik uygulamaların yetersiz kaldığı gerekçesiyle Türkiye'yi gri listeye eklemişti.

Türkiye dışında gri listede, aralarında Suriye, Kenya ve Bulgaristan'ın da bulunduğu 20 ülke daha bulunuyor.

Gri listede yer almak ülkelerin uluslararası bankalar ve yatırımcılarla iş yapma kabiliyetlerini azaltıyor. Uzmanlara göre Türkiye'nin listeden çıkması halinde bunun, Türk Lirası varlıklar üzerinde olumlu etkisi olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Ülkemizi gri listeden çıkarmak için tüm teknik hazırlıkları tamamladık" açıklamasını yaparak Türkiye'nin listeden çıkmış olacağını ifade etmişti.

AFP / MUK,ET

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