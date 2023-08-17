Türkiye'den Rusya'ya Şükrü Okan uyarısı

Türkiye, Karadeniz'de Şükrü Okan isimli gemiye dört gün önce ateş açılması ile ilgili olarak Rusya'nın uyarıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Rusya tarafından Karadeniz'de Palau bayraklı Sükrü Okan adlı Türk yük gemisine uyarı ateşi açılmasına sessiz kalındığı yönündeki eleştirilerin doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, olayın gerçekleştiği yerin Karadeniz'in Türk karasuları değil, uluslararası sular olduğu, geminin sahibinin Türk olmasına rağmen uluslararası hukukta geminin ismi ya da personelinden ziyade bayrak devletinin önemli olduğu ve Rusya Federasyonu'nun "uygun şekilde" ikaz edildiği bildirildi.

Ne olmuştu?

Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Ağustos Pazar günü Karadeniz'de devriye gezen Rus gemisi Vasiliy Bikov'un Palau bayraklı Sükrü Okan adlı Türk yük gemisine uyarı ateşi açtığını ve gemiyi durdurduğunu açıklamış, Ukrayna'nın İzmail Limanı'na giden gemiye yasak kapsamına giren bir yük taşıyıp taşımadığının denetlenmesi amacıyla durması yönünde önce uyarı yapıldığını, ancak buna tepki vermediği için üzerine uyarı ateşi açılarak durdurulduğunu bildirmişti.

Açıklamada, daha sonra Rus denetim ekiplerinin helikopterle gemiye indiği, çalışmalarını yürüttüğü ve daha sonra da hedef limanına gitmesine izin verildiği bilgisi yer almıştı.

Reuters,DW / ET,TY

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