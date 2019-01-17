Türkiye: Güvenli bölgeyi tek başımıza kurabiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde tek başına güvenli bölge kurabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. A Haber televizyonunda gündeme dair soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, "Kendimize güvendigimiz için net bir şekilde söylüyoruz: Biz tek başımıza burada bu güvenli bölgeyi oluştururuz" dedi. Çavuşoğlu, "Ama ABD ve digerleri, Rusya da dâhil, bu konuda bizimle işbirliği yapmak istiyorsa, bu işbirliğini de hiçbir zaman dışlamayız" diye ekledi.

Suriye'de siyasi çözüm konusunda, "Esad'ın devam etmemesi dışında" Türkiye'nin Ruslarla hiçbir görüş ayrılığı bulunmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Onlar tabii ki Esad'la bugüne kadar çalıştılar. Ama biz de 1 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan bir kişi artık Suriye'yi birleştiremez diyoruz" ifadesini kullandı.

Ankara rejimle dolaylı temas hâlinde

Çavuşoğlu, Ankara ile Esad rejimi arasında ise dolaylı temasların olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Rejimle dolaylı temaslarımız var. İşte Suriye ve İran üzerinden... Ve mesajlar verilmesi gerektiği zaman veriliyor" dedi. Çavuşoğlu, "Şimdi son süreçte yine YPG ve diğer konularda verilmesi gereken mesajlar zaten veriliyor. Ama bizim düzeyimizde herhangi bir temas yok" diye konuştu.

Erdoğan'dan Kaşıkçı talimatı

Çavuşoğlu, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda işlenen Kaşıkçı cinayetinin soruşturulmasıyla ilgili açıklamada da bulundu. Türkiye'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü olayın "artık uluslararası boyuta taşınması gerektiğini düşündüğünü" aktaran Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle düşünüyor. Bizlere de talimat verdiler. 'Bunların hazırlıklarını yapın' diye" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi ve Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma konusunda görüşmelerde bulunmak üzere 28 Ocak-3 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye gideceğini belirten Çavuşoğlu, "Burada BM ile birlikte ne yapabileceğimizi görüşeceğiz. Ama artık tabii uluslararası bir soruşturmanın başlatılması zamanı gelmiştir" dedi.

BM soruşturması başlatılabilmesi için BM Güvenlik Konseyi'nde karar alınması gerektiğini ancak bunun çok kolay olmayacağını tahmin ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, ikinci bir seçeneğin için "gerçeklerin aydınlatılıması" amacıyla BM Genel Sekreteri ya da İnsan Hakları Komiseri tarafından bir komisyon kurulması olabileceğini belirtti. BM'nin bu şekilde Suudi Arabistan, Türkiye ya da üçüncü bir ülkeye heyet gönderebileceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bunun için BM Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkartmaya gerek yok" dedi.

DW,CÖ,EC

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