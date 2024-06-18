Türkiye Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti

Almanya'da yapılan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda mücadele eden Türkiye, gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

Turnuvanın şu ana dek en heyecanlı ve çekişmeli karşılaşmasında Türkiye adına golleri 25. dakikada Mert Müldür, 65. dakikada Arda Güler ve 90+7. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gürcistan'ın tek golü ise 32. dakikada Mikautadze'den geldi.

Maçın oynandığı Dortmund kentinde gün boyu yağan yağmur nedeniyle, Signal Iduna Park'ın zorlu zemininde oynanan müsabakada her iki takım çok sayıda gol pozisyonuna girerken, her iki takımın birer şutu direkten döndü.

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın öğrencileri 3-1'lik galibiyetin ardından ikinci maçta, 22 Haziran Cumartesi günü saat 18:00'da Portekiz ile mücadele edecek.

DW / ET,BD

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