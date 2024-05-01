Fidan: İsrail'e karşı açılan davaya müdahil oluyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile düzenledikleri ortak basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere değindi.

Fidan toplantıda yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının yargıya taşınması gerektiğini belirterek, "Türkiye olarak Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı (soykırım) davaya müdahil olmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Aralık ayında Güney Afrika hükümeti, Uluslararası Adalet Divan'ına giderek İsrail'e Gazze'de soykırım suçlaması yöneltmişti. Divan, Ocak ayı sonunda açıkladığı kararda, İsrail'in soykırımı önleme, cezalandırma ve insanî durumu iyileştirecek adımlar atma yükümlülüğüne vurgu yaparak, "İsrail, Soykırım Sözleşmesi bağlamındaki her tür eylem yetkilendirmesini engellemek zorundadır" ifadesine yer verdi. Bunun yanı sıra İsrail'e "Filistinlilerin karşı karşıya bulunduğu elverişsiz koşullara karşı acil ihtiyaç duyulan temel hizmetler ve insanî yardımın sağlanması için acil ve etkili önlemler alma" çağrısı yapıldı.

Güney Afrika'nın İsrail'in Filistinlilerin sığındığı son nokta olan Refah'a operasyon düzenlemesine karşı verdiği dilekçe ise reddedilmişti.

Son olarak geçen hafta Nikaragua'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda Almanya hakkında "Gazze’de soykırıma yardım" suçlamasıyla açtığı davada ihtiyati tedbir talebi reddedildi. Divan, esas davanın düşürülmesi talebini ise geri çevirdi.

DW / SSB, HT

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