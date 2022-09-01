Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı

Türkiye Futbol Federasyonu‘nun (TFF) Riva‘daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmadığı ve olay yerine çok sayıda polisin sevk edildiği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu‘nun (TFF) Riva‘daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu.

TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği bildiriliyor.

Yaralanan olmadı

Riva Tesisleri'nin yakınında bulunan Çayağzı Deresi kenarından TFF binasına yönelik silahla 7 el ateş edildi. Kurşunlardan üçü başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde ve dere kenarında çalışma yaparken, TFF binasındaki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Saldırganların araçla olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Türkiye Futbol Federasyonuna bir saldırı olduğu haberi vardı. Sayın Büyükekşi ile görüştüm, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bunu tabi emniyet, adliye bütün boyutlarıyla ortaya çıkaracaktır" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF binasına gerçekleştirilen saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden Vali Ali Yerlikaya, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti.

DHA / SSB, HT