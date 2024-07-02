Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek final bileti aldı.

Türkiye'yi zafere taşıyan golleri 1'inci ve 59'uncu dakikalarda Merih Demiral kaydetti. Avusturya'nın golü 66'ncı dakikada Michael Gregoritsch'ten geldi.

UEFA, maçın oyuncusu olarak Merih Demiral'ı seçti.

Maçın özellikle son dakikaları büyük heyecana sahne oldu. A Milli Takım'da Mert Günok, 90+4'üncü dakikada Christoph Baumgartner'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu çizgiden çıkardığı kurtarışıyla maça damgasını vuran bir diğer isim oldu.

Fotoğraf: Michael Taeger/Jan Huebner/IMAGO

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, Leipzig Stadı'ndaki maça Mert Günok - Mert Müldür - Merih Demiral - Abdülkerim Bardakcı - Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek - Kaan Ayhan - Orkun Kökçü - Barış Alper Yılmaz - Kenan Yıldız - Arda Güler ilk 11'iyle başladı.

Portekizli Artur Manuel Ribeiro Soares Dias'ın yönettiği karşılaşmada sarı kart gören Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek cezalı duruma düştü.

A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin sarı kart cezalısı oldukları için Avusturya karşısında forma giyemedi. Avusturya'da ise Patrick Wimmer cezalı olduğu için Türkiye'ye karşı oynayamadı.

Avusturya'yı eleyen Türkiye çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Berlin'deki bu mücadele 6 Temmuz Cumartesi oynanacak.

Fotoğraf: Bernd Feil/M.i.S./IMAGO

Türkiye 6-1'in rövanşını aldı

Türkiye ve Avusturya bu maça dek 17 kez karşılaşmıştı. Bu maçların dokuzunu Avusturya, yedisini Türkiye kazanırken biri de berabere bitmişti.

İki takım arasındaki son maç Mart ayında Avusturya'nın başkenti Viyana'da oynandı. Avusturya bu karşılaşmayı Michael Gregoritsch (3), Xaver Schlager, Christoph Baumgartner ve Maximilian Entrup'un golleriyle kazanmıştı. Türkiye'nin tek golünü ise penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetmişti. Hem Türk Milli Takımı oyuncuları hem de teknik direktör Vincenzo Montella bu farklı mağlubiyetin kendilerini Leipzig'deki maçta ekstra motive edeceğini belirtmişti.

Avusturya, EURO 2024'te lider tamamladığı D Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya Maximilian Wöber'in kendi kalesine attığı golle yenilmişti. Bu, Avusturya'nın son 10 maçındaki tek yenilgisi oldu. Avusturya D Grubu'ndaki diğer maçlarınca önce Polonya'yı 3-1, ardından da Hollanda'yı 3-2 yenmişti.

F Grubu'nu ikinci sırada bitiren Türkiye ise ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendikten sonra Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu. Türk Milli Takımı gruptaki son karşılaşmasında ise Çekya'yı 2-1 yenmişti.

Tarihinde dört defa Avrupa Şampiyonalarında mücadele eden Avusturya, üst üste üçüncü kez bu turnuvaya katıldı. Avusturya, EURO 2020'de son 16 turunda, daha sonra kupaya uzanacak olan İtalya'ya elenmişti.

Altıncı kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye ise 2008'de yarı final oynayarak turnuva tarihindeki en büyük başarısını gösterdi. İlk kez 1996 yılında bu kupaya katılan ve turnuvayı puansız kapatan Türkiye, EURO 2000'de çeyrek finalde elenirken EURO 2016 ve EURO 2020 şampiyonalarında gruptan çıkamadı.

DW/CÖ,AÜ

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