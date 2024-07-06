Türkiye'den EURO 2024'e çeyrek finalde veda

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısı Samet Akaydin'in 35'inci dakikada attığı golle 1-0 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Hollanda, Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği karşılaşmanın ikinci yarısında peş peşe attığı gollerle galibiyete uzandı. Hollanda'nın gollerini 70'inci dakikada Stefan de Vrij ve 76'ncı dakikada kendi kalesine Mert Müldür kaydetti.

Türkiye maça Mert Günok - Mert Müldür - Kaan Ayhan - Samet Akaydin - Abdülkerim Bardakcı - Ferdi Kadıoğlu - Salih Özcan - Hakan Çalhanoğlu - Barış Alper Yılmaz - Kenan Yıldız - Arda Güler ilk 11'iyle başladı.

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşma 2-1 olana dek oyuncu değişikliğine başvurmadı.

Oyuna Hollanda'nın ikinci golünden sonra sırasıyla Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Zeki Çelik, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy dâhil oldu.

Maçın bitiş düdüğüyle kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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Tribünlerde bozkurt işaretleri

Karşılaşma öncesi statta Türk Milli Marşı çalındığı sırada tribünlerde birçok taraftar eliyle bozkurt işareti yaptı.

Türk Milli Takımı'nda Merih Demiral, Avusturya mücadelesinde yaptığı bozkurt işaretinin ardından UEFA tarafından iki maç men cezası verildiği için Hollanda'ya karşı oynayamadı. Merih Demiral'ın yanı sıra sarı kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü de Hollanda'ya karşı forma giyemedi.

Berlin'deki karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tribünden izledi. Erdoğan, UEFA'nın Merih Demiral'ın hareketiyle ilgili soruşturma başlatmasının ardından Azerbaycan ziyaretini iptal edip Türkiye-Hollanda maçını stadyumda izleme kararı almıştı.

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Çeyrek finale nasıl gelmişlerdi?

F Grubu'nu ikinci sırada bitiren Türkiye ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendikten sonra Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu. Türk Milli Takımı gruptaki son karşılaşmasında Çekya'ya 2-1 üstünlük sağladı. Son 16 turunda Avusturya'yı da 2-1 yenen Türkiye, adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Hollanda ise D Grubu'nda Polonya'yı 2-1 yenip Fransa ile golsüz berabere kaldıktan sonra Avusturya'ya 3-2 yenildi. Grubunu üçüncü sırada tamamlayarak en iyi üçüncüler arasında bir üst tura çıkan Hollanda, Romanya'yı 3-0 mağlup edip çeyrek final bileti almıştı.

Türkiye ve Hollanda daha önce 14 kez karşı karşıya gelmişti. Bu mücadelelerin altısını Hollanda, dördünü Türkiye kazandı. Dört maç ise berabere sonuçlandı. İki takım, EURO 2024 çeyrek final maçıyla ilk kez büyük bir turnuvada karşı karşıya geldi.

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Türkiye ve Hollanda arasında oynanan son maçlar bir hayli gollü geçmişti. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde İstanbul'da oynanan maçı 4-2 kazanan Türkiye, Amsterdam'daki karşılaşmadaysa rakibine 6-1 yenildi. Türkiye, EURO 2024'te ikinci turda elediği Avusturya'ya da son maçında 6-1 mağlup olmuştu.

Altıncı kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, 2008'de yarı final oynayarak turnuva tarihindeki en büyük başarısını gösterdi. İlk kez 1996 yılında bu kupaya katılan ve turnuvayı puansız kapatan Türkiye, EURO 2000'de çeyrek finalde elenirken EURO 2016 ve EURO 2020 şampiyonalarında gruptan çıkamadı.

Avrupa Futbol Şampiyonalarında 11'inci kez mücadele eden Hollanda ise 1988'de bu kupanın sahibi oldu.