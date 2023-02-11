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Fotoğraf: argus/imago images
FelaketTürkiye

Türkiye-Ermenistan sınırı 35 yıl sonra yardım için açıldı

37 dakika önce

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında uluslararası yardımlar devam ediyor. Türkiye-Ermenistan sınırı bu bağlamda, Ermenistan'dan gelen yardımların ulaştırılması için 35 yıl sonra açıldı.

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Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki büyük deprem ile devam eden yüzlerce artçı sarsıntı sonrasında Türkiye'ye uluslararası yardımlar sürüyor. Bu bağlamda, Türkiye ile Ermenistan arasındaki Alican Sınır Kapısı 35 yıl aradan sonra ilk kez yardımlar için açıldı.

Anadolu Ajansına (AA) dayandırılan AFP haberlerine göre, 11 Şubat Cumartesi günü yardım yüklü beş TIR Iğdır il sınırları içinde bulunan Alican Sınır Kapısı'ndan geçerek Türkiye'ye giriş yaptı.

Ermenistan Dışişleri Bakan Vekili Vahan Kostanyan'ın Ermenistan'dan insani yardımın deprem bölgesine yolda olduğunu açıkladığı bildiriliyor.

Alican Sınır Kapısı, 1988 yılında da yine, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaşanan ve 30 bin kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından açılmış ve Türkiye buradan bölgeye insani yardım göndermişti.

Ermenistan-Türkiye arası diyalogda iyileşme

Türkiye'de meydana gelen iki şiddetli depremin ardından geçen Salı günü Berlin'i ziyaret eden Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirsoyan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki hudut kapısının açılması yönünde olumlu görüşmeler yürütüldüğünü duyurmuştu.

Türkiye ile Ermenistan ilişkileri, 1915 olayları nedeniyle uzun yıllardır gergin bir seyir izliyor. Türkiye'nin yakın ilişki içinde olduğu Azerbaycan'a, 2020 yılında yaşanan İkinci Dağlık Karabağ savaşında destek vermesi de bu gerginliği artırmıştı.

Ankara ve Erivan, 2021 Aralık ayından itibaren ikili ilişkilerin normalleşmesi yönünde görüşmelere başladı ve bu amaçla özel temsilciler de atadılar. O zamandan bu yana taraflar Viyana'da biraraya geliyor. Geçen yıl Şubat ayında da iki ülke arasındaki ticari uçuşların yeniden başladığı açıklanmıştı.

 

AFP / ETO,ET

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