Türkiye-Ermenistan görüşmelerinde hedef tam normalleşme

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde atanan özel temsilcilerin ilk toplantısı Moskova'da gerçekleşti. Türkiye'nin eski ABD Büyükelçilerinden Serdar Kılıç ile Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın görüşmesinin yaklaşık 1,5 saat sürdüğü belirtiliyor.

Türk Dışişleri Bakanlığından toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, görüşmenin "olumlu ve yapıcı" bir atmosferde gerçekleştiği belirtilerek özel temsilcilerin normalleşme sürecine yönelik ön görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır" ifadesine yer verildi.

Özel temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihinin diplomatik kanallardan belirleneceği kaydedildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan İngilizce açıklamada da tamamen aynı ifadeler yer aldı.

Rusya: Doğrudan diyalog kurulmasına yardımcı oluyoruz

İlk görüşmeyle ilgili ev sahibi Rusya'dan da açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Erivan ve Ankara arasında doğrudan diyalog kurulmasına yardımcı olduğunu belirterek çabaların başarısı konusunda umutlu olduklarını kaydetti.

Lavrov, bir basın toplantısında konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta "Türkiye ve Ermenistan özel temsilcilerini atadılar. Rusya da bu tür bir anlaşmaya varılmasına yardımcı oldu. İlk görüşmenin bugün Moskova'da gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bizim rolümüz, doğrudan diyalog kurulmasına yardımcı olmaktır" ifadelerini kullandı.

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DW/BK,TY

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