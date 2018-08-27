 Türkiye ekonomisinde küçülme bekleniyor | EKONOMİ | DW | 29.08.2018

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EKONOMİ

Türkiye ekonomisinde küçülme bekleniyor

TL'deki değer kaybı uluslararası finans piyasalarında kaygıyla karşılanıyor. ABD’li yatırım bankası JP Morgan, Türkiye’nin ödemesi gereken dış borçlar nedeniyle ekonomide küçülme yaşanabileceği tahmininde bulundu.

Türkei, Infaltion in Istanbul (DW/J.Hahn)

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'deki 18 banka ve 2 finans kuruluşunun notunu indirmesinin ardından Türk Lirası’nın (TL) değer kaybı Çarşamba günü de devam etti. Güne 6,33 seviyesinde başlayan dolar kuru, gün içinde yükselerek akşam saatlerinde serbest piyasada 6,44 TL civarında işlem gördü. Sabah saatlerinde 7,44’den işlem gören euro da akşam saatlerinde 7,52 seviyesine ulaştı. Türk Lirası, ABD Dolar’ı karşısında bu yılın başından beri yaklaşık yüzde 40 değer kaybetti.

JP Morgan: Dış borç ekonomide küçülme riski yaratıyor

Türk Lirası'ndaki bu düşüş finans çevrelerinde kaygıyla karşılanıyor. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'nin Temmuz 2019’a kadar ödemesi gereken toplam dış borcunun yaklaşık 179 milyar dolar olduğu tahmininde bulundu. JP Morgan tarafından yayınlanan bilgi notunda, bu miktarın Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık dörtte birine karşılık geldiği ve bu durumun ekonomide ciddi bir küçülme riski yarattığı ifade edildi.

Türkei Lira Banknoten (Reuters/M. Sezer)

TL'deki düşüşü durdurmak için faiz artırımı öneriliyor

JP Morgan’ın notunda, söz konusu toplam borcun yaklaşık 146 milyarının bankalar başta olmak üzere özel sektöre ait olduğu kaydedildi. Notta, Türk hükümetinin 4 milyar 300 milyon euro geri ödemesi bulunduğu belirtilerek, geriye kalan borcun kamu sektörüne ait olduğu tahmini yer aldı.

Bunun yanı sıra notta, Türkiye’nin dış borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının, 2001-2002 yıllarında yaşanan mali krizin öncesindeki rekor düzeye yaklaştığına dikkat çekildi. “Gelecek 12 ayda finansman ihtiyacının büyüyeceği ve piyasalara erişimin sıkıntılı hale geleceği” ifade edildi.

Moody’s bankaların notunu indirmişti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Türkiye’de riskin arttığı gerekçesiyle ülkede faaliyet gösteren 20 banka ve finans kuruluşunun notunu indirmişti. 14 bankanın notunu dört basamak indiren Moody’s aralarında Denizbank ve İş Bankası’nın da bulunduğu kuruluşların notunu iki basamak aşağıya çekmişti.

Bakan Albayrak: Risk yok

Türk Lirası’nın değer kaybetmesi karşısında uluslararası yatırımcıların ve finans çevrelerinin duyduğu kaygıya rağmen, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019’da ekonomiye ilişkin risk göremediklerini ifade etti. Fransa ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, "Türkiye'nin ekonomisi ve finansal sistemiyle ilgili büyük bir risk görmüyoruz” dedi. Türkiye’de kamu borçluluğu ile hane halkı borçluluk oranının dünyanın diğer ülkeleri  ile karşılaştırıldığında düşük olduğuna dikkat çeken Albayrak, finansal sistemin de güçlü olduğunu ifade etti.

AFP,rtr/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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