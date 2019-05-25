 Türkiye ekonomisi ilk çeyrek yüzde 2,6 küçüldü | EKONOMİ | DW | 31.05.2019

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EKONOMİ

Türkiye ekonomisi ilk çeyrek yüzde 2,6 küçüldü

TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2019'un ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,6 küçüldü. TÜİK, Nisan ayında dış ticaret açığının ise yüzde 55 azaldığını açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019'un ilk çeyreğine (Ocak-Mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 küçüldü.

Beklenti yüzde 2,5'ti

Anadolu Ajansı'nın büyüme beklentisi anketine katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması, Türkiye ekonomisinin 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2,5 daralacağı yönündeydi. Reuters'ın anketinde de aynı çeyrek için yüzde 2,5 küçülme öngörüsü çıkmıştı.

Bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 büyüme

TÜİK, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH'nin ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttığını açıkladı.

Türkiye ekonomisi 2018'in son çeyreğinde yüzde 3 daralırken bu veri yaklaşık son 10 yılın en kötü değeri olarak kayda geçmişti.

Dış ticaret açığı yüzde 55 azaldı

TÜİK, Nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini de açıkladı. Söz konusu verilere göre, ihracat Nisan 2019'da, 2018'in aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 14 milyar 480 milyon dolar, ithalat yüzde 15,1 azalarak 17 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 55,6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi.

En fazla ihracat Almanya'ya

Nisan 2019'da Türkiye'den en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 243 milyon dolar ile Almanya oldu. Almanya'yı sırasıyla 819 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 777 milyon dolar ile İtalya ve 754 milyon dolar ile Irak takip etti.

Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülke ise 1 milyar 861 milyon dolar ile Rusya oldu. Rusya'yı 1 milyar 458 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 454 milyon dolar ile Almanya ve 925 milyon dolar ile ABD izledi.

DW,rtr/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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