Türkiye ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 3 daraldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 azaldı. GSYH 2018 yılında bir önceki yıla göre ise yüzde 2,6 artış gösterdi. Türkiye ekonomisi 2017 yılında ise yüzde 7,4'lük büyüme kaydetmişti.

TÜİK açıklamasında hanehalkı nihai tükekim harcamalarının dördüncü çeyrekte yüzde 8,9 azaldığı belirtildi. 2018 dördüncü çeyreğinde tarım, sanayi ve inşaat sektörünün GSYH'ye katkısının azaldığı ifade edildi.

Ekonominin, Türk Lirası'ndaki değer kayıpları, iç talepteki yavaşlama ve finansal koşullardaki sıkılaşma nedeniyle daralması bekleniyordu. Ekonomik büyüme 2018 yılı ikinci çeyreğinden bu yana ivme kaybı yaşıyor ve 2019 yılında da bu trendin devam etmesi bekleniyor.

Kömürcüoğlu: Resesyona girildi

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu büyüme rakamları ile ilgili olarak, "Geçen yılın ikinci yarısında finansal piyasalarda görülen sert dalgalanmanın, enflasyondaki keskin yükselişin ve parasal sıkılaşmanın finansal koşullar üzerinde yarattığı olumsuz etkinin yansımasını tüketim ve yatırımda görüyoruz. Ayrıca mevsimsellikten arındırılmış veri son iki çeyrektir daralarak Türkiye’nin teknik resesyona girdiğine işaret ediyor" dedi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinin üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 daralmasının ardından, dördüncü çeyrekte ise yüzde 2,4 azalma gösterdiği görüldü.

Kömürcüoğlu, "Ekonomide görülen daralmanın bu yılın ilk yarısında da devam etmesini bekliyoruz. 2018’in ikinci yarısında olduğu gibi bu yılın ilk yarısında da büyümeyi iç tüketim ve yatırımların aşağı çekmesini bekliyoruz" dedi.

Albayrak: En kötü geride kaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda 2018 yılı 4'üncü çeyrek büyümesinin beklentiler dahilinde gerçekleştiğini söyleyerek, "İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır" dedi.

DW/SSB,DÇÜ

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