 Türkiye destekli gruplardan ″Rusya cepheye indi″ iddiası | DÜNYA | DW | 18.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Türkiye destekli gruplardan "Rusya cepheye indi" iddiası

İdlib‘deki Türkiye destekli muhalifler, Rus özel kuvvetlerinin Esad rejimine destek için ilk kez cepheye indiğini iddia etti. Rejimin bölgede ilerleyememesinde Türkiye’den gelen silahların etkili olduğu öne sürülüyor.

Arşiv

Arşiv

Rusya'nın Suriye'ye gönderdiği özel kuvvetlerle, İdlib bölgesinde muhalif gruplara karşı savaşan Suriye ordusuna fiili destek verdiği iddia edildi. Türkiye destekli muhalif grupların çatı örgütü Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin sözcüsü Naci Mustafa, Rus subayların uzun zamandır cephe gerisinden keskin nişancılar ve tanksavarlar kullanarak operasyonları yönlendirdiğini, ancak ilk kez doğrudan cephedeki çatışmalara müdahil olduğunu kaydetti.

Naci Mustafa Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Rus özel kuvvetleri şu an cephede. Ruslar şu anda doğrudan müdahale ediyorlar" dedi. Esad'a bağlı birliklerin geçen hafta muhaliflerin eline geçen stratejik öneme sahip Humaymat Tepeleri'ni geri almak için yaptığı operasyonların sonuçsuz kaldığını ve bölgenin Rus kara gücünün desteğiyle geri alınabildiğini belirten Mustafa, "Esad güçleri ilerleyemeyince Rusya bölgeye 200 sortilik bombardıman düzenledi, ardından doğrudan müdahale etti" diye konuştu.  Sözcü, Rusya'nın İdlib'de sadece başarısız olmakla kalmadığını, savaşı kaybetme tehlikesiyle de karşı karşıya olduğunu savundu.

Suriye ordusu, İdlib bölgesini ele geçirmek için yaklaşık iki aydan bu yana sürdürdüğü askeri operasyonlarda bir süredir ilerleme kaydedemiyor. Bu durum gözlemciler tarafından, Rusya'nın Suriye iç savaşına müdahil olduğu 2015 yılından bu yana lehine değiştiremediği nadir durumlardan biri olarak değerlendiriliyor.

"Türkiye'den gelen silahlar"

Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) İdlib vilayetindeki bileşenlerinden Ceyşül İzze'nin lideri Cemil Salih de Rus askerlerin cephede savaştığı iddialarına destek vererek, "Suriye ordusu kendisini bir krizin içinde buldu ve Rus birliklerini cepheye davet etmeye mecbur kaldı" diye konuştu. Salih, Rusya ve Esad rejiminin yaptıkları topçu atışları ve bombardımanların boyutuyla orantılı olarak büyük alanları ele geçirmeyi umduklarını, muhaliflerin güç ve motivasyonunu hafife aldıklarını kaydetti.

Reuters'a konuşan ve ismi açıklanmayan muhalifler ise Türkiye'den gönderilen ve aralarında güdümlü tanksavar füzelerinin de bulunduğu silahların Ruslar için çatışmaların maliyetini artırmakla kalmayıp aynı zamanda kara saldırılarının püskürtülmesine yardımcı olduğunu belirtti.

ÖSO bileşenlerinden Nasır Ordusu'nun sözcüsü Muhammed Raşit ise şimdiye dek Rusya öncülüğündeki saldırılara katılmayan İran destekli Şii milislerin de cepheye katılmaya başladığını belirtti. Raşit, "Takviye kuvvet getiren İranlılar şu anda pek çok cephede savaşıyor" ifadesini kullandı. 

Reuters / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İdlib’de rejim güçlerinden hava saldırısı: 15 ölü

Suriye’de rejim güçlerinin İdlib ve çevresinde düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 15 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. (13.07.2019)  

İdlib'deki saldırıda bir Türk askeri hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarından birine yapılan saldırılarda bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, saldırılardan rejim güçlerini sorumlu tuttu. (28.06.2019)  

BM'den Türkiye ve Rusya'ya İdlib çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Rusya'dan İdlib konusunda zaman kaybetmeden harekete geçmesini istedi. İdlib'e yönelik operasyonda Nisan'dan bu yana 443 sivilin öldüğü belirtiliyor. (19.06.2019)  

Benzer içerik

Syrien Idlib - Rauchwolke nach Bombenangriff

İdlib’de rejim güçlerinden hava saldırısı: 15 ölü 13.07.2019

Suriye’de rejim güçlerinin İdlib ve çevresinde düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 15 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Italien Staatsbesuch Wladimir Putin bei Premierminister Giuseppe Conte

Putin'den Libya için İdlib uyarısı 04.07.2019

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'nin İdlib vilayetindeki militanların Libya'ya akın ettiğini belirterek bu ülkedeki durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulundu.

Syrien US Kampfjet Jet US Air Force F-15E IS Luftangriff

ABD iki yıllık aradan sonra Halep bölgesini vurdu 01.07.2019

ABD iki yıllık aradan sonra ilk kez Halep vilayeti yakınlarındaki radikal İslamcı milislere hava saldırısı düzenledi. Halep’in güneyi ile İdlib son aylarda Rusya destekli rejim güçlerinin operasyonlarına sahne oluyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Pentagon: Türkiye 9 milyar dolar kayba uğrayacak

Pentagon, F-35 programından çıkarılması sonucu Türkiye'nin 9 milyar dolardan fazla kayba uğrayacağını açıkladı. Ankara ise kararın meşru dayanağı olmadığını vurguladı.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  