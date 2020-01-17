 ″Türkiye destekli 35 Suriyeli savaşçı Libya′da″ | DÜNYA | DW | 20.01.2020

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DÜNYA

"Türkiye destekli 35 Suriyeli savaşçı Libya'da"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Libya'da Türkiye tarafından desteklenen yaklaşık 2 bin 400 Suriyeli savaşçının bulunduğunu iddia etti.

Libya'da Türkiye destekli Suriyeli savaşçıların olduğu iddia ediliyor

Libya'da Türkiye destekli Suriyeli savaşçıların olduğu iddia ediliyor

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Libya'da Türkiye destekli Suriyeli savaşçıların bulunduğuna dair yeni bir iddia ortaya attı. Gözlemevi, Libya'da Türkiye tarafından desteklenen 2 bin 400 kadar Suriyeli savaşçının bulunduğunu, yaklaşık bin 700 milisin de şu anda Türkiye'de eğitim aldığını ileri sürdü. Açıklamada, söz konusu Suriyeli savaşçıların bir süredir Türkiye ve ittifak kurduğu gruplar tarafından kontrol edilen Afrin bölgesinden geldiklerine dikkat çekildi. 

"Türkiye 80 asker yolladı"

İnternet dergisi Al Monitor'da da Türkiye'nin Libya'ya şu ana kadar 80 asker yolladığı haberi yer aldı. Dergide, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına atfen askerlerin savaşmak için değil, Trablus hükümetine bağlı askerlerin eğitimi ve koordinasyon amaçlı Libya'da bulunduklarına işaret edildi. Ankara'dan yapılan açıklamalarda ise şimdiye kadar Libya'ya 35 asker gönderildiği belirtilmişti.

Erdoğan da Libya'ya gönderilen askerlerle ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada "Libya’daki meşru hükümetin ayakta kalmasını ve istikrarı sağlamak için bu ülkeye askerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin güvenliğinin sınırları dışında başladığının bilinciyle; siyasi, ticari, insani, diplomatik ve askeri tüm imkânlarımızı, güneyimizdeki coğrafyanın istikrarı için seferber etmeyi sürdüreceğiz" diye konuşmuştu.

Ankara Suriyeli savaşçı iddialarını yalanlamıştı

Türkiye, Libya'ya Suriyeli savaşçı gönderdiği iddialarını ise yalanlıyor. Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu, Suriye Milli Ordusu askerlerine Libya'da savaşmaları karşılığında vatandaşlık verileceği iddiasını "Tamamen gerçek dışı" ifadeleriyle geçen hafta yalanlamıştı. Suriyeli savaşçılara vatandaşlık vaadi iddiası İngiliz Guardian gazetesinde gündeme gelmişti. Guardian'ın haberinde, Suriye'de 450-550 TL maaş verilen bu kişilere, Libya'da 11 bin 800 TL ödeneceği ve ayrıca Türkiye'nin bu savaşçılara vatandaşlık vaadettiği öne sürülmüştü.

dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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