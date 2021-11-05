Türkiye Demokrasi Zirvesi'ne davet edilmedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın evsahipliğinde 9-10 Aralık'ta düzenlenecek olan Demokrasi Zirvesi'nin davetli listesi basına sızdı. 107 ülkenin bulunduğu listede Türkiye bulunmuyor.

Türkiye'nin yanısıra bir başka NATO müttefiki Macaristan ile Azerbaycan da zirveye davet edilmedi. İran, Mısır, Rusya, Çin ve Afganistan'ın da yer almadığı davetli listesinde Nijerya'dan Gana'ya 17 Afrika ülkesi var.

Beyaz Saray ve Türkiye Dışişleri Bakanlığının teyit etmediği listede değişiklik olabileceği belirtiliyor. Listeye Türkiye'nin konmaması, Washington'ın Ankara'ya demokrasi ve insan hakları mesajı olarak da yorumlanıyor. Diplomasi kulislerine göre iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için Amerika’nın da aralarında bulunduğu 10 ülke büyükelçisinin Türkiye’ye ortak çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyükelçileri 'istenmeyen’ adam ilan etmek istemesi de, demokrasi zirvesi davetli listesine Türkiye’nin alınmamasında rol oynadı.

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