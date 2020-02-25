 Türkiye Dışişleri′nden Irak ve İtalya′ya seyahat uyarısı | TÜRKİYE | DW | 26.02.2020

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TÜRKİYE

Türkiye Dışişleri'nden Irak ve İtalya'ya seyahat uyarısı

Türk Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle Irak ve İtalya için seyahat uyarısı yaptı. İran'da ise koronavirüsten ölenlerin sayısı 19'a, vaka sayısı 139'a yükseldi.

Irak Coronavirus (picture-alliance/AP Photo/A. Khalil)

Türk Dışişleri Bakanlığı Irak ve İtalya'ya seyahat uyarısı yaptı. Bakanlık açıklamasında İtalya'da koronavirüs vakalarında ve bu virüs kaynaklı ölümlerde son günlerde yaşanan artışa dikkat çekilerek Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça ülkede koronavirüs görülen bölgelere seyahat etmemeleri "önemle" tavsiye edildi.

Dışişleri Bakanlığının Irak'la ilgili seyahat uyarısında da  koronavirüs vakalarının sayısının ülke çapında artış eğiliminde olduğu belirtildi. Açıklamada, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça ülkede koronavirüs görülen bölgelere seyahat etmemeleri istendi.

İtalya ya da Irak'ta ikamet eden ya da bu ülkelere seyahat etmek zorunda olan vatandaşların da sağlık önlemlerine azami düzeyde riayet etmesi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmesi istendi.

İtalya'da son belirlemelere göre koronavirüsten 11 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 323'e yükselmişti. Irak'ın Necef kentinde İranlı bir öğrencide koronavirüs vakası görüldüğü bildirilmiş, ardından Kerkük'te koronavirüsü tespit edilen dört kişinin karantinaya alındığı açıklanmıştı.

İran'da ölü sayısı 19'a yükseldi

​​​​İran, Çin'den sonra koronavirüs nedeniyle en fazla kişinin öldüğü ikinci ülke

​​İran, Çin'den sonra koronavirüs nedeniyle en fazla kişinin öldüğü ikinci ülke

Diğer yandan İran'da koronavirüs yayılmaya devam ediyor. İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada koronavirüsten ölenlerin sayısının 19'a yükseldiği, vaka sayısının ise 139 olduğu kaydedildi.

İran böylece Çin dışında koronavirüsten en çok ölümün kaydedildiği ikinci ülke konumuna geldi. Kuveyt, Bahreyn, Irak, Umman, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afganistan'da da İran bağlantılı vakalar ortaya çıktı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çarşamba günü yaptığı açıklamada "koronavirüsün ülkedeki üretimi ve ticareti baltalayacak bir düşman silahı haline gelmemesi gerektiği" uyarısında bulundu.

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Koronavirüs İtalya'da pek çok bölgeyi hayalet kente çevirdi

DW,rtr/BK,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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