 Türkiye dünyanın en kirli havasına sahip 46. ülke | Türkiye | DW | 22.03.2022

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Türkiye

Türkiye dünyanın en kirli havasına sahip 46. ülke

2021 Dünya Hava Kirliliği raporu açıklandı. Rapora göre, Türkiye dünyanın en kirli havasına sahip 46. ülke. Avrupa’nın en kirli havasına sahip beş şehrinden ikisi de Türkiye’de yer alıyor: Iğdır ve Düzce.

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İsviçre merkezli IqAir’ın hazırladığı ‘2021 Dünya Hava Kirliliği’ raporunun sonuçları açıklandı. 117 ülkede 6 bin 476 kenti büyüteç altına alan rapor, hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan metreküp başına düşen ince parçacıklı madde (PM 2,5) yoğunluğu ölçümlerine dayanıyor.

PM 2 nokta 5 olarak ifade edilen havanın içerisinde bulunan ince parçacıklı madde kirliliği, astım, felç, kalp ve akciğer hastalıklarına sebep olabiliyor ve her yıl milyonlarca insanın erken ölmesine sebep oluyor.

Rapor, dünyadaki şehirlerin yüzde 97’sinin Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği hava kalitesi standartlarını karşılamadığını da ortaya koydu. Bunda, tehlikeli parçacıkların kubikmetrede 5 mikrogramı aşmaması baz alınıyor.

Rapora göre, Türkiye dünyanın en kirli havasına sahip 46. ülke. Avrupa’nın en kirli havasına sahip beş şehrinden ikisi de Türkiye’de yer alıyor: Bu iller Iğdır ve Düzce.

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© Deutsche Welle Türkçe

Multimedya Bölümü

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