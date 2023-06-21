  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Türkiye ekonomisi
PolitikaTürkiye

Türkiye cinsiyet eşitsizliğinde dibe doğru ilerliyor

35 dakika önce

Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'nde bu yıl beş basamak gerileyen Türkiye 146 ülke arasında 129'uncu sırada yer aldı. Listenin ilk sırasındaki ülke yine İzlanda oldu.

https://p.dw.com/p/4Ssjv
Fotoğraf: Emre Eser/DW

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yıl yayımladığı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'nde Türkiye 146 ülke arasında 129'uncu sırada yer aldı.

Ülkelere 0 ile 1 arasında puan verilen 2023 Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'nde Türkiye'nin puanı 0,638 olarak açıklandı. Bu puan, Türkiye'deki cinsiyet uçurumunun yüzde 63,8 kapanmış olduğu anlamına geliyor. Önceki yıla kıyasla yüzde olarak 0,1 puan düşüş gösteren Türkiye, sıralamada da beş basamak geriledi. "Avrasya ve Orta Asya" sınıfında yer verilen Türkiye, bu bölgedeki ülkeler arasında sonuncu oldu.

Kadınların dört ana alandaki durumu ölçülerek belirlenen endekse göre Türkiye, "ekonomik katılım ve fırsat" kategorisinde 133'üncü, eğitim seviyesinde 99'uncu, "sağlık ve hayatta kalma" kategorisinde 100'üncü, siyasi imkân bakımındansa 118'inci basamakta yer aldı.

Türkiye parlamentodaki kadın sayısı bakımından 110'uncu, yüzde 6'lık kadın bakan oranıyla 134'üncü oldu. WEF raporunda, Türkiye'de kadınların yerel yönetimlerdeki temsil oranının yüzde 10,1 olduğu belirtildi.

Türkiye, kadınların iş gücüne katılım oranında 130'uncu, aynı iş için ücret eşitliğinde 91'inci, tahmini gelirde 128'inci ve yönetici pozisyonlarda bulunma bakımından ise 119'uncu sırada yer buldu.

2023 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'ne göre, Türkiye okuryazarlık oranında 100'üncü, ilkokula kayıtta 80'inci, ortaöğretime kayıtta 107'inci ve yüksek öğretimde 106'ncı olurken sağlıklı yaşam beklentisinde 108'inci sırada yer aldı.

İlk sırada yine İzlanda var

Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2006 yılından beri açıklanan endeksin en üst basamağında bu sene de İzlanda yer aldı. 2023'te 0,912 puan (Yüzde 91,2) alan İzlanda 14 yıldır ilk sırayı kaptırmıyor.

Norveç üçüncü sıradan ikinci basamağa çıkarken Finlandiya üçüncülüğe indi.

Dördüncü sıradaki Yeni Zelanda ve beşinci basamaktaki İsveç'i dört sıra yükselen Almanya izledi.

Nikaragua ile Namibya yedinci ve sekizinci sıralardaki yerlerini korudu. İlk 10'daki diğer iki ülke sırasıyla Litvanya ve Belçika oldu.

Endeksin son sırasında ise Afganistan yer aldı.

WEF, dünya genelinde küresel cinsiyet uçurumunun kapanma oranının yüzde 68,4 olduğunu açıkladı. Bu oran geçen yıl 68,1'di. WEF, ilerlemenin bu hızda devam etmesi hâlinde küresel cinsiyet eşitsizliğinin ancak 131 yılda giderilebileceği tahmininde bulundu.

DW/CÖ,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

Almanya'nın feminist dış politika planı belli oldu

Almanya'nın feminist dış politika planı belli oldu

Almanya'nın feminist dış politikaya verdiği önemi vurgulayan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bu konuya özel bir elçilik makamı oluşturulmasını planlıyor.
Politika28 Şubat 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye cinsiyet eşitsizliğinde dibe doğru ilerliyor

Politika35 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Hanau'da kurbanlar için düzenlenen cenaze töreni

Hanau: Irkçı saldırı mağdurlarına mektuplu taciz

Hanau: Irkçı saldırı mağdurlarına mektuplu taciz

Toplum8 saat önce
"Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum" projesi ÇEDES

Tartışılan ÇEDES Projesi'ne eğitimciler ne diyor?

Tartışılan ÇEDES Projesi'ne eğitimciler ne diyor?

Eğitim19 saat önce

Almanya'ya iş gücü göçü: Reform yetmez, koşullar iyileşmeli

Almanya'ya iş gücü göçü: Reform yetmez, koşullar iyileşmeli

Göç20 Haziran 2023
Türkei Zentralbank reduziert Leitzins um 4,25 Punkte | Symbolbild Zentralbank

Gözler 'rasyonele dönüş' gününde

Gözler 'rasyonele dönüş' gününde

Ekonomi20 Haziran 2023
Türkei CHP Tahsin Tarhan

CHP'li Tarhan: Yurt dışında yeni bir sistem kuracağız

CHP'li Tarhan: Yurt dışında yeni bir sistem kuracağız

Politika19 Haziran 2023
ABD'deki Georgia Eyalet Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Jennifer Mccoy

Profesör Mccoy: En büyük tehlike muhalefetin pes etmesi olur

Profesör Mccoy: En büyük tehlike muhalefetin pes etmesi olur

Politika19 Haziran 2023
Ana sayfaya dön