Türkiye bombalı saldırı şüphelisini Rusya'ya iade etti

Türkiye, Moskova'daki bir aracın bombalandığı saldırının faili olduğu gerekçesiyle gözaltına aldığı Yevgeniy Serebryakov adlı şüpheliyi Rusya'ya iade etti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Çarşamba günü gerçekleştirilen bir bombalı saldırının ardından Bodrum'da gözaltına alınan Rus vatandaşı Yevgeniy Serebryakov Türkiye tarafından ülkesine iade edildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Yevgeniy Serebryakov Rusya'ya götürüldü ve soruşturma müfettişlerine teslim edildi" ifadesini kullandı.

Moskova'da park hâlindeki bir bir aracın patlayıcı düzenekle infilak ettirildiği saldırıda iki kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında bir Rus subayının da bulunduğu bildirilmişti.

Moskova'daki aracın patlama anı Fotoğraf: Social Media via REUTERS

Bodrum'da gözaltı alınma süreci

Saldırının faili olduğu iddia edilen ve Moskova-Bodrum uçağıyla Türkiye'ye kaçtığı anlaşılan 1995 doğumlu Rus vatandaşı Serebryakov aynı gün Bodrum'da gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Serebryakov'un gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucu şahsın saat 09:40'ta Bodrum Havalimanından giriş yaptığı, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı, aktif UYAP kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak İstihbarat Başkanlığı ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanmış olup, Rusya INTERPOL Biriminden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahıs bugün Bodrum'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimlerimizce yakalanmıştır" demişti.

Patlayan araçta yaralandığı bildirilen Rus subayının kimliği açıklanmadı. Fotoğraf: Shamil Zhumatov/REUTERS

"Talimatları Ukrayna'dan aldım"

Rus istihbaratı FSB'nin çektiği bir videoda, gözaltındaki Serebryakov'un "bir Ukrayna istihbarat servisi çalışanının talimatlarıyla" hareket ettiğini söylediği görüldü. Serebryakov gerçekleştireceği suikast karşılığında kendisine Ukrayna vatandaşlığı ve 10 bin dolar ila 20 bin dolar para vadedildiğini öne sürdü.

Serebryakov'un cinayete teşebbüs ve yasa dışı patlayıcı edinme suçlarından yargılanacağı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği Şubat 2022'den beri çok sayıda Rus ordu mensubu ve Kremlin yanlısı isim, araçlarına yerleştirilen bombalarla hedef alındı. Ukrayna bu eylemlerde sorumluluğu olduğu yönündeki suçlamaları genellikle yalanlarken Rus yetkililere ya da ordu personeline yönelik saldırıları sık sık kamuoyu önünde kutlamaktan da geri durmadı.

DW,AFP,Reuters/CÖ,TY

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