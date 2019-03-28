Türkiye bir ABD konsolosluk çalışanına daha dava açtı

Türkiye'deki ABD konsolosluğunda görev yapan üçüncü bir kişiye daha dava açıldığı bildirildi. Reuters'in haberine göre, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Nazmi Mete Cantürk, eşi ve kızı hakkında savcılığın “silahlı terör örgütüne üyelik” suçlamasıyla iddianame hazırlandı, ancak 8 Mart'ta tamamlanan iddianame kamuoyuyla paylaşılmadı.

İddianamede, Cantürk'ün, Gülen yapılanmasına üye olduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılmış çok sayıda kişiyle iletişim halinde olduğu ve "elde edilen kanıtların, şüphelinin örgüt talimatları doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğuna işaret ettiği” dile getirildi. İddianamede ayrıca Cantürk, eşi ve kızının suçlamaları reddettiği de yer aldı. Reuters'in elindeki bilgilere göre, Cantürk'ün ev hapsinde tutulduğu, ilk duruşmasının ise 25 Haziran'da yapılacağı belirtildi.

ABD'den "Adil çözüm” çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada, Türk yetkililere konuyu “adil bir şekilde” çözmeleri çağrısı yapıldı. Bakanlık sözcüsü, şu ana kadar Cantürk’e yöneltilen suçlamalara dair inandırıcı bir kanıt görmediklerini vurguladı. Açıklamada Cantürk'ün 30 yıllık kariyeri kapsamında Türk hükümeti ve güvenlik yetkilileri ile “çok sayıda teması” olduğu ve “bu temasları kurarken ve sürdürürken sadece işini yaptığı” vurgulandı. "Türk hükümetinden bu vakayı zamanında, şeffaf ve adil bir şekilde çözme çağrımızı yineliyoruz.” denildi.

Türkiye'de daha önce de Türk vatandaşı iki ABD konsolosluk çalışanı "terör örgütü üyeliği” ve "casusluk” suçlamasıyla tutuklanmış, bu gelişmeler Washington ile Ankara arasındaki gerilimin artmasına neden olmuştu. Tutuklamaların ardından ABD'nin geçici olarak vize başvurularını dondurmasına misilleme olarak Türkiye de aynı kararı ABD vatandaşları için almıştı.

Bir görevli halen tutuklu, ikincisi serbest

Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmada 2017'den bu yana tutuklu bulunan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tahliye talebi 28 Mart'taki duruşmada reddedilmişti. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Topuz'un duruşması 15 Mayıs'a ertelenmişti.

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan ve 2017'de gözaltına alınan Hamza Uluçay ise 30 Ocak tarihinde 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak mahkeme, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, sanığın yurt dışı çıkış yasağı tedbiri ile tahliyesine hükmetmişti.

rtr,dpa,DHA,DW/AÜ,JD

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