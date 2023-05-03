Türkiye basın özgürlüğünde son sıralarda

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü tarafından yayınlanan 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde, 180 ülke arasında 165'inci sırada yer aldı.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle yayınlanan endekste, Türkiye'nin düşük notuna "gazetecilere yönelik baskıya hız verilmesi", "özellikle Kürt gazetecilere yönelik toplu tutuklamalar" ve "medya özgürlüğünü tehdit eden sosyal faktörler" gerekçe gösterildi.

Aynı endekste 2021'de 153'üncü sırada bulunan Türkiye, 2022 yılındaki endekste ise "gazetecilerin tahliye edilmesi, tutuklama yerine adli kontrole rağbet edilmesi ve ifade özgürlüğü örgütlerinin hak aramada etkili mücadele yürütmesi" gerekçeleriyle 149'uncu sıraya yükselmişti. Ancak 2023'te 16 sıra birden gerileyen Türkiye, endekste en sert gerileme gösteren ülkelerden biri oldu.

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında endeksin 99'uncu sırasında bulunan Türkiye, 2016'da 151, 2017'de 155 ve 2018 ve 2019'da ise 157'nci sıraya kadar gerilemişti.

21 yıldır düzenli olarak yayınlanan endeks kapsamında, basın özgürlüğünün durumunu 31 ülkede "vahim", 42 ülkede "kötü", 55 ülkede "sorunlu" ve 52 ülkede ise "çok iyi" veya "iyi" olarak sınıflandırılıyor. Türkiye, bu çerçevede, "sorunlu" kategorisinden "vahim" kategorisine gerilemiş bulunuyor.

Gazetecilik mesleğinin ülkelerin yalnızca yüzde 30'unda "tatmin edici" biçimde yapılabildiğini kaydeden endekse göre, ülkelerin yüzde 70'inde ise gazetecilik "güçlükle" icra edilebiliyor.

Fotoğraf: picture-alliance/dpa/U. Baumgarten

Türkiye Kuzey Kore'ye yakın

Endekse göre küresel ölçekte en iyi basın özgürlüğü notunu bu yıl da, konumunu yedi yıldır koruyan Norveç aldı. Norveç'i listede İrlanda ve Danimarka izledi. Sıralamada gazeteci Peter de Vries'in cinayete kurban gitmesi nedeniyle geçen yıl ciddi biçimde gerileyen Hollanda, bu yıl 22 sıra yükselerek 6'ncı sırada yer aldı.

ABD'nin 45 ve Rusya'nın 164’üncü sıralarda bulunduğu listenin son üç sırasında ise, sırasıyla Vietnam, Çin ve Kuzey Kore yer aldı.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, endekse ilişkin yaptığı açıklamada, listedeki istikrarsızlığa dikkat çekti. Deloire, "Endeks, istikrarsızlıklarla birlikte önemli oynaklıkların yaşandığını doğruluyor. Sıralamadaki önemli ilerleme ve gerilemeler, örneğin Brezilya'nın 18 sıra yükselmesi veya Senegal'in 31 sıra gerilemesi, söz konusu beklenmedik değişiklikleri gösteriyor. Bu istikrarsızlığa, birçok ülke yönetimlerinde artan agresif tutum ve gazetecilere yönelik sosyal ağlar ve fiziki alanda gözlenen düşmanlık neden oluyor. Söz konusu savrulma, habere şekil veren, dezenformasyon yayan veya buna araç sağlayan görüntü endüstrisindeki gelişmelerin bir sonucu olarak da görülebilir" diye konuştu.

Endeks hazırlanırken çoğulculuk, medya ortamı ve bağımsızlığı, oto-sansür ve habere yönelik müdahaleler, yasal çerçeve, şeffaflık, altyapı ve ihlallerin de aralarında bulunduğu onlarca parametre dikkate alınıyor.

DW/BÜ,HS

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