Türkiye Ayşenur Eygi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk ve ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

"İç hukuktan kaynaklanan yargı yetkisini kullanmamız gerekiyor. Bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkili" diyen Bakan Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ayşenur Eygi'nin başından vurulduğu ana dair video kayıtları olduğunu söyleyen Tunç, sorumluların yakalanması için kırmızı bülten talebinde bulunacaklarını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Fotoğraf: DHA

Konuyu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin gündemine getireceklerini de söyleyen Adalet Bakanı, ayrıca İsrail aleyhinde Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanında devam eden iki ayrı davaya Ayşenur Eygi'nin ölümüne dair dosyaları ileteceklerini bildirdi.

Bu arada Dışişleri Bakanlığı Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye'ye nakledilmesiyle ilgili işlemlerin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından tamamlandığını, defin işlemleri için yarın Türkiye'de olmasının beklendiğini duyurdu. Bakanlık kaynakları Ayşenur Eygi'nin tabutunun Türkiye'ye getirilmesine Azerbaycan'ın aracılık edeceği, Tel Aviv-Bakü uçuşunun ardından naaşın İstanbul'a taşınacağı bilgisini de verdi. Ailesinin isteği üzerine Ayşenur Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesi bekleniyor.

Seattle'da Ayşenur için anma etkinliği

Ayşenur Ezgi Eygi'nin eğitim aldığı Washington eyaletinin Seattle kentinde Çarşamba akşamı bir anma etkinliği düzenlendi. Washington Üniversitesinden arkadaşları daha önce Eygi'nin 26'ncı yaş gününü kutladığı plajda toplandı, yüzlerce kişiden oluşan kalabalık Filistin bayrakları açtı.

Filistin yanlısı International Solidarity Movement (ISM) hareketi gönüllüsü olan Eygi, 1967'den beri İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini protesto ettiği sırada öldürülmüşfü.

Uluslararası hukuka göre 490 bin İsrailli bölgede yasa dışı şekilde ikamet ediyor. Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı sonrasında Gazze'de başlayan savaş sırasında İsrail askeri ve silahlı yerleşimciler Batı Şeria'da da 690'dan fazla Filistinliyi öldürdü.

AP,DW / MUK,JD

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