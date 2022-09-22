Türkiye Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine davet edildi

Türkiye, Prag'da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğunun ilk zirve toplantısına davet edildi. Erdoğan, katılıp katılmayacağıyla ilgili kararın henüz verilmediğini açıklamıştı.

Avrupa Birliği'nden (AB) Perşembe günü yapılan açıklamada, İngiltere, Ukrayna ve Türkiye'nin de dahil olduğu 17 ülkenin, Avrupa Siyasi Topluluğunun 6 Ekim'de Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenecek ilk toplantısına davet edildiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önerisiyle yaşama geçirilen yeni oluşumun, Avrupa kıtasının Rusya- Ukrayna savaşının etkileriyle boğuştuğu bir süreçte siyasi diyalog ve iş birliği için geniş bir platform sağlama amacı taşıdığı ilan edilmiş, ancak uzun süredir üyelik bekleyen ülkelere bir teselli projesi olduğu yönünde eleştiriler de dile getirilmişti.

Türkiye'nin zirveye davet edilmesi, Ankara'nın AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bazı üye ülkelerde rahatsızlığa neden olmuştu.

Erdoğan katılacak mı?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise zirveye katılıp katılmayacağı konusunda henüz karar vermediğini belirtti. ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Şimdi Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi var. Şu anda Prag'daki zirveye katılıp katılmama gibi bir değerlendirme içindeyiz" dedi.

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bu zirvede bir görüşme isteği bulunduğunu belirterek katılma kararı verirlerse bir görüşme olabileceğini kaydetti.

2020'nin başında AB'den ayrılan İngiltere'nin Başbakanı Liz Truss'ın katılımı da Londra tarafından henüz teyit edilmedi.

Zirveye 27 AB ülkesi otomatik olarak davet edilirken Türkiye'nin dışında İngiltere, Ukrayna Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre ve altı Batı Balkan ülkesi; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan liderlerine de davet yollandı.

AFP,TY,BK