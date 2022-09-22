  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: AFP/J. Thys
PolitikaTürkiye

Türkiye Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine davet edildi

2 saat önce

Türkiye, Prag'da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğunun ilk zirve toplantısına davet edildi. Erdoğan, katılıp katılmayacağıyla ilgili kararın henüz verilmediğini açıklamıştı.

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-avrupa-siyasi-toplulu%C4%9Fu-zirvesine-davet-edildi/a-63212640

Avrupa Birliği'nden (AB) Perşembe günü yapılan açıklamada, İngiltere, Ukrayna ve Türkiye'nin de dahil olduğu 17 ülkenin, Avrupa Siyasi Topluluğunun 6 Ekim'de Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenecek ilk toplantısına davet edildiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önerisiyle yaşama geçirilen yeni oluşumun, Avrupa kıtasının Rusya- Ukrayna savaşının etkileriyle boğuştuğu bir süreçte siyasi diyalog ve iş birliği için geniş bir platform sağlama amacı taşıdığı ilan edilmiş, ancak uzun süredir üyelik bekleyen ülkelere bir teselli projesi olduğu yönünde eleştiriler de dile getirilmişti.

Türkiye'nin zirveye davet edilmesi, Ankara'nın AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bazı üye ülkelerde rahatsızlığa neden olmuştu.

Erdoğan katılacak mı?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise zirveye katılıp katılmayacağı konusunda henüz karar vermediğini belirtti. ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Şimdi Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi var. Şu anda Prag'daki zirveye katılıp katılmama gibi bir değerlendirme içindeyiz" dedi.

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bu zirvede bir görüşme isteği bulunduğunu belirterek katılma kararı verirlerse bir görüşme olabileceğini kaydetti.

2020'nin başında AB'den ayrılan İngiltere'nin Başbakanı Liz Truss'ın katılımı da Londra tarafından henüz teyit edilmedi.

Zirveye 27 AB ülkesi otomatik olarak davet edilirken Türkiye'nin dışında İngiltere, Ukrayna Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre ve altı Batı Balkan ülkesi; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan liderlerine de davet yollandı.

AFP,TY,BK

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Macron'dan "Avrupa siyasi topluluğu" önerisi

Macron'dan "Avrupa siyasi topluluğu" önerisi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna gibi ülkelerin AB üyeliğinin on yıllar alacağını belirterek "AB, Avrupa'yı düzenleyen tek kurum olamaz" dedi. Macron AB'de kurumsal reform çağrılarına da destek verdi.
Politika
9 Mayıs 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine davet edildi

Politika
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Sedat Peker

Emre Olur savcısının Sedat Peker geçmişi

Emre Olur savcısının Sedat Peker geçmişi

Hukuk ve Adalet
6 saat önce
20 ve 5 liralık banknotlar

Ekonomistler: Seçime doğru faiz tek haneye inebilir

Ekonomistler: Seçime doğru faiz tek haneye inebilir

Ekonomi
7 saat önce
Russland Kreditkarte Mir

Erdoğan Mir ve Rus yaptırımlarını görüşecek

Erdoğan Mir ve Rus yaptırımlarını görüşecek

Ekonomi
10 saat önce
Ukraine Cherson | Russische Plakate und Werbung

Rus kontrolündeki bölgelerde referandum nasıl yapılacak?

Rus kontrolündeki bölgelerde referandum nasıl yapılacak?

Çatışmalar
11 saat önce
Mahsa Amini İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmişti.

İran’da gösteriler yayılıyor: Kim bu ahlak polisi?

İran’da gösteriler yayılıyor: Kim bu ahlak polisi?

Hukuk ve Adalet
17 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Savaşın sertleşmesi Türkiye'yi yol ayrımına iter mi?

Savaşın sertleşmesi Türkiye'yi yol ayrımına iter mi?

Politika
21 Eylül 2022
Ana sayfaya dön