Türkiye Almanya'dan sandıklar için onay bekliyor

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Berlin'deki Türk Büyükelçiliği'nin kurulması planlanan seçim merkezleri için izin başvurusunda bulunduğunu, onay sürecinin başladığını ancak henüz tamamlanmadığını söyledi.
Sözcü, bununla birlikte Almanya'da yaşayan diğer ülke vatandaşlarının kendi ülkelerindeki seçimlerde oy kullanabilmesi ve bu amaçla Almanya'da sandıkların kurulabilmesi için Alman Dışişleri Bakanlığı'nın izin vermesi gerektiğini söyledi.
Bakanlığın bu süreçte İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde bulunduğunu aktaran sözcü, İçişleri Bakanlığı'nın da eyalet makamlarının görüşlerini ve taleplerini dikkate aldığını kaydetti.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bu sürecin Almanya'da vatandaşlarına oy verme imkanı tanımak isteyen tüm yabancı ülkeler için geçerli olduğunun da altını çizdi.
İçişleri Bakanlığı neye göre yeşil ışık yakıyor?
Almanya, 1991 yılından itibaren Almanya'da diplomatik temsilciliği bulunan, akredite olan ülkelere seçimlerini burada da yapma imkanı tanıyor.
Peki Alman hükümetinin izin vermesinde kritik bir ağırlığı olan Alman İçişleri Bakanlığı onay sürecinde neleri dikkate alıyor?
DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Alman İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Onayın ön koşulu zamanında yapılacak izin başvurusu ve federal hükümetin nota teatisi şeklinde, önceden açık rızasının alınmasıdır" dedi.
Almanya'da sandık kurmak isteyen ilgili devletin bir nota ile Alman Dışişleri Bakanlığı'na başvurması gerektiğini anlatan sözcü, bu notada asgari bilgilerin yer alması gerektiğini de aktardı, bunları da seçim takvimi, sandıkların kurulacağı yerlerin bilgileri, seçim lokallerinin açılış ve kapanış saatleri, buralarda seçme hakkına sahip olanların tahmini sayısı, olarak sıraladı.
Güvenlik perspektifinden inceleme
Sözcü, "Bu asgari bilgiler, güvenlik durumunun değerlendirilmesine ve Alman kurumları tarafından oy verme merkezlerinin çevresinde kamu güvenliği ve düzeninin sağlanmasına hizmet eder" şeklinde konuştu.
İlkesel olarak sandıkların sadece büyükelçilik ve konsolosluklarda kurulmasına izin verildiğini belirten Sözcü, bu sınırlandırmanın nedenini şöyle açıkladı:
"Bu sınırlandırmanın nedeni, oy verme faaliyeti sırasında aksaklık yaşanması riskinin önlenmesi ve kamu güvenliğinin sağlanması için kaynak kullanımının asgari düzeye indirilmesi amacını taşıyor."
İçişleri Sözcüsü, Bakanlığın başvuruyu esas olarak güvenlik perspektifinden incelediğini ve bu süreçte ilgili eyaletlerin içişleri bakanlıklarını da sürece dahil ettiğini kaydetti.
Hazırlıklar başladı
DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre onay süreci ile ilgili olarak eyaletlerin inceleme ve değerlendirmeleri bekleniyor.
Bu arada onay sürecinin henüz tamamlanmamasına karşın, 27 Nisan'a çok az bir süre kalması nedeniyle Türk makamları Almanya'da sandık kurma hazırlıklarına başladı. Oy kullanılması öngörülen 13 başkonsolosluk bölgelerinin bazılarında oy verme işlemlerinin yapılacağı yerlere konteynırlar getirildi.