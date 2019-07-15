Türkiye Almanya’dan İlhami Polat’ın iadesini istiyor

Anadolu Ajansı’nın üst düzey bir hükümet yetkilisine dayandırdığı habere göre Türk tarafı Alman hükümeti nezdinde diplomatik girişimde bulundu, 15 Temmuz darbe girişimine katılmakla suçladığı İlhami Polat'ın Türkiye'ye iade edilmesini resmen talep etti.

Ankara'daki Kara Harp Okulu'nun eski kurmay başkanı albay Polat, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk hükümetine karşı yapılan darbe girişiminde doğrudan rol oynamakla suçlanıyor.

Der Spiegel dergisi, geçen yıl Şubat ayında yayınladığı haberinde Polat'ın Almanya'da olduğunu, Almanca öğrenebilmek için kursa gittiğini ve kendisini bulup konuşabildiklerine yer vermişti.

Haberde Alman makamlarının iltica hakkı tanıdığı Polat'ın, "Beni Erdoğan'dan koruyan Almanlara minnettarım" dediği ifade edilirken, korku içinde yaşadığı, Alman güvenlik yetkililerinin de kendisini ihtiyatlı olması konusunda uyardığı belirtilmişti.

Şimdi dikkatler Türkiye'nin resmen ilettiği belirtilen iade talebine Alman hükümetinin vereceği yanıta çevrildi. Alman hukuku uyarınca iltica hakkı tanınan kişiler iade edilmiyor.

DW,AFP,DA,GA

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