 Türkiye adına ajanlık davasında hüküm bozuldu | DÜNYA | DW | 25.09.2019

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DÜNYA

Türkiye adına ajanlık davasında hüküm bozuldu

ABD’de federal yargıç, Türkiye adına Gülen’in iadesi için yasa dışı lobicilikten suçlu bulunan iş insanı Rafiekian hakkındaki hükmü bozdu. Rafiekian, eski ulusal güvenlik danışmanı Flynn’ın iş ortağıydı.

Bijan Rafiekian (solda) ve Michael Flynn

Bijan Rafiekian (solda) ve Michael Flynn

ABD’de federal yargıç, Fethullah Gülen'in iadesi için ABD'de Türkiye adına yasa dışı lobi faaliyeti yürütmekten suçlu bulunan Bijan Rafiekian hakkındaki jüri kararını bozdu.

Federal yargıç Anthony Trenga, savcılığın Rafiekian’ın Türkiye hükümeti için Ankara’nın kontrolü ya da yönlendirmesiyle gizli ajan olarak faaliyet yürüttüğü ve ABD otoritelerinden bu rolü gizlediğine dair yeterli kanıt sunamadığına hükmetti. Trenga, üst mahkemenin delilleri yeterli bularak Rafiekian’ın suçlu olduğu yönündeki hükmü devam ettirmesi halinde ise yeni bir yargılama sürecinin önünü açacağını belirtti.

Virginia Savcılığı’ndan yapılan açıklamada federal yargıcın kararının incelendiği kaydedildi.

Rafikian’ın avukatı, “Bijan ve ailesinin bölge hakiminin hükmü bozmasının ardından rahatladığını ve hayatlarına dönmek için sabırsızlıklandıklarını” söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in iş ortağı olan İran ve ABD vatandaşı Rafiekian geçen Temmuz ayında Virginia’da görülen davada jüri tarafından suçlu bulunmuştu. Geçen yıl Aralık ayında Türk ve Hollandalı işadamı Ekim Alptekin ile birlikte hakkında dava açılan Rafiekian'a yabancı bir hükümetin temsilcisi olarak komplo kurma, Adalet Bakanlığı'na yalan beyanda bulunma ve yabancı bir ajan olarak faaliyet gösterme suçlamaları yöneltiliyordu.

DW, rtr / SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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