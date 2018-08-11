 Türkiye ABD′yi Dünya Ticaret Örgütü′ne şikâyet etti | EKONOMİ | DW | 20.08.2018

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EKONOMİ

Türkiye ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikâyet etti

Türkiye, ABD ile yaşanan gümrük vergisi krizinde yeni bir adım attı. Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) dava sürecini başlatan Ankara, Trump yönetiminin çelik ve alüminyum ithalatına yaptığı vergi zammını şikâyet etti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye'den yapılacak alüminyum ve çelik ithalatına yönelik vergileri iki katına çıkarma kararı, Ankara tarafından Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşındı.

DTÖ'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20 Ağustos'ta Ankara tarafından yapılan başvuruda ABD'nin uygulamalarının DTÖ'nün 1994 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın bazı maddeleri ile bağdaşmadığı belirtildi. Türkiye'nin bu nedenle konunun istişareye açılmasını talep ettiği bildirildi.

DTÖ kuralları çerçevesinde taraflara anlaşmazlığın çözümü için 60 günlük istişare süresi tanınıyor. Çözüm bulunamazsa, konu DTÖ'nün Uyuşmazlıkların Çözümü Mekanizması'na taşınabiliyor. 

Daha fazlasını okumak için: ABD ürünlerine ek vergi tüketimi nasıl etkileyecek?

Türkiye'nin hamlesine ilişkin Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise DTÖ platformunda Türk ihracatçıların haklarının korunması için gerekli tüm adımların atıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Söz konusu ek vergilerle ilgili olarak ülkemiz, ABD'yi DTÖ'de danışmalara davet etmiştir. Böylelikle ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava süreci başlatılmıştır. Ülkemizle birlikte DTÖ'de ABD’ye karşı dava süreci başlatan ülkeler Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, İsviçre, Norveç, Kanada, Rusya, Meksika ve Avrupa Birliği'dir. Önümüzdeki dönemde bu ülkelerle de işbirliği yapılarak ülkemiz ihracatçılarının haklarının korunmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir."

Washington-Ankara hattını geren ek vergiler

ABD, Mart ayında Türkiye dâhil çok sayıda ticaret ortağının tepkisini çeken bir karar alarak birçok ülkeden yapılacak çelik ithalatına yüzde 25, alümüniyum ithalatına ise yüzde 10 ek vergi uygulamaya başlamıştı.

Türkiye de ABD'ye misilleme yaparak Trump yönetiminin Mart ayındaki kararının getirdiği ilave vergi yüküne eş tutarda ek vergi uygulama yoluna gitmişti. Türk hükümeti 21 Haziran'daki bu hamlesiyle 22 Amerikan ürününe ek vergi getirmişti. ABD, aralarında Türkiye, Çin ve AB ülkelerinin yer aldığı çok sayıda ülkeyi yaptıkları misilleme sonrası DTÖ'ye şikayet etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Ağustos'ta verdiği talimatla ise Türkiye'den yapılacak çelik ithalatında ek vergileri yüzde 25'ten 50'ye, alüminyum ithalatında yüzde 10'dan 20'ye çıkarmıştı. Söz konusu ek vergiler, 13 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girmişti. Trump'ın Twitter üzerinden duyurduğu karar, Türk Lirası'nın bir günde yaklaşık yüzde 20 değer kaybetmesine neden olmuştu.

Türkiye de Trump'ın bu hamlesi üzerine 15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Haziran'da yürürlüğe koyduğu ek vergileri iki katına çıkarmıştı. Böylece 22 ürün grubunda ABD'ye uygulanan ek vergi tutarı 533 milyon doları bulmuştu.

Daha fazlasını okumak için: Türkiye'den ABD ürünlerine ek vergi

Türkiye'ye Brunson yaptırımı 

Vergi misillemelerinin yanı sıra İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması, iki ülke arasındaki ekonomik savaşın derinleşmesine neden oluyor.

ABD Hazine Bakanlığı bu ay başında Brunson'ın serbest bırakılmamasına tepki olarak Türkiye'nin adalet ve içişleri bakanlarına yönelik yaptırım kararı almıştı. Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Amerika'nın adalet ve içişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını dondurulması" için talimat verdiğini açıklamıştı.

Beyaz Saray, çelik ve alüminyum ithalatıyla ilgili aldığı ek vergi kararlarının Brunson davasıyla ilgisi olmadığını belirtiyor.

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Trump Avrupa çelik pazarını zora soktu

DW,AFP,rtr/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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