Türkiye ABD'ye misilleme vergilerini yüzde 50 azalttı

Türkiye 14 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla ABD'nin ek gümrük vergilerine misilleme olarak bazı ürünlerin ithalatında yürürlüğe koyduğu ek mali yükümlülükleri yüzde 50 oranında düşürdüğünü açıkladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu liste kapsamında 22 ürün grubunun arasında binek otomobiller, alkollü içkiler, yaprak tütün, güzellik ve makyaj ürünleri ile kağıt ve karton gibi ürünler bulunuyor.

Karar ile ABD'den ithal aşamasında uygulanacak ek mali yükümlülük getiren vergi oranı binek otomobiller için yüzde 120'den yüzde 60'a, alkollü içkiler için yüzde 140'tan yüzde 70'e, yaprak tütün için yüzde 60'tan yüzde 30'a, güzellik ve makyaj ürünleri için yüzde 60'tan yüzde 30'a, pirinç için yüzde 50'den yüzde 25'e düşürüldü.

21 Mayıs'tan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe giren karar ABD'nin 17 Mayıs'ta Türkiye'den çelik ithalatına uyguladığı gümrük vergisini tekrar yüzde 25'e indirmesi sonrasında geldi. ABD geçen yaz papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle Ankara ve Washington arasında yaşanan kriz sırasında Türkiye'den çelik ithalatına uyguladığı gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltmişti.

Kararı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Twitter hesabından duyurdu. Pekcan kararın ABD'nin Türkiye'den çelik ithalatında uyguladığı gümrük vergisini düşürmesi sonrasında mütekabiliyet gereği alındığını söyledi.

DW/SSB, BK

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