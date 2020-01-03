 Türkiye: ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz | TÜRKİYE | DW | 03.01.2020

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TÜRKİYE

Türkiye: ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz

İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden "derin endişe" duyduğunu açıklayan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, taraflara itidalli hareket etme çağrısında bulundu.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırıda öldürülmesinin ardından Türkiye'den de bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe" duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Özellikle Irak’ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak’ın, hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "Tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz" denildi.

Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve beraberindekilere yönelik "ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır" denilen açıklamada, bölgede istikrarı "Tehdit eden bu gibi tırmandırıcı adımların şiddet sarmalını artıracağı ve bu durumdan tüm tarafların zarar göreceği" vurgulandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdi. Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'dan bunun "intikamının alınacağı" açıklaması geldi.

DW/JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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