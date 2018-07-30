 Türkiye-AB mutabakatı mimarından İspanya önerisi | AVRUPA | DW | 30.07.2018

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AVRUPA

Türkiye-AB mutabakatı mimarından İspanya önerisi

Türkiye-AB mülteci mutabakatının mimarlarından göç uzmanı Gerald Knaus, AB'ye giriş kapısı haline gelen İspanya'da bir kabul merkezi kurulmasını önerdi.

Mittelmeer: Rettung von Flüchtlingen in Seenot (picture-alliance/SOS MEDITERRANEE/L. Schmid)

Türkiye ile AB arasında 2016 yılında imzalanan mülteci mutabakatının mimarları arasında yer alan Avusturyalı göç araştırmaları uzmanı Gerald Knaus, Afrika'dan gelen göçmenlerin rotayı İtalya'dan İspanya'ya çevirmesi üzerine İspanya'da bir kabul merkezi kurulmasını önerdi.

Knaus Welt gazetesine verdiği mülakatta İspanya'ya gelen göçmenlerin sayıca İtalya'ya gidenlerden fazla olduğunu belirterek Almanya, Fransa ve Hollanda'nın İspanya hükümetiyle pratik çözümler üzerinde işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Hollanda'daki gibi İspanya'da da iltica başvurularının hukuk çerçevesinde kısa zamanda karara bağlanabileceğini ve başvurusu kabul edilenlerin bu üç ülke arasında paylaştırılabileceğini kaydeden Knaus, mülteci statüsü kazanamayanların ise derhal ülkelerine gönderilmesi ve bunun için de göçmen veren ülkelerle anlaşmaya varılması gerektiğini belirtti.

Berlin merkezli Avrupa İstikrar İnisiyatifi (ESI) adlı düşünce kuruluşunun başkanı olan Gerald Knaus, "Göçmenlerin geldikleri ülkelerin hükümetlerinin, korunmaya muhtaç olmayanları belli bir tarihte geri almayı taahhüt etmeleri durumunda, çalışma izni ve burs gibi teşviklerle yasal göç kontenjanları hazırlanabileceğini" söyledi.

"İspanya AB'ye giriş kapısı oldu"

Almanya'yı Avrupa'daki göç sorununun çözümünde inisiyatif almaya çağıran Avusturyalı uzman, Almanya'da çoğunluğun "korunmaya muhtaç olanların desteklenmesinden yana olduğunu" dile getirdi.

İspanya'ya gelen göçmenlerin sayısı İtalya ve Yunanistan'a çıkanların toplamını aşıyor. Hafta sonunda İspanya açıklarında bin 400'den fazla mülteci daha kurtarıldı. Bir hafta önce de denizden kurtarılan bin dolayındaki mülteci Endülüs limanlarına getirilmişti. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İtalya hükümetinin özel yardım kuruluşlarına ait gemilerin İtalya limanlarına girişini yasaklamasından sonra İspanya'nın kaçak göçmenler tarafından AB'ye giriş kapısı olarak kullanılmaya başladığını duyurmuştu.

Gerald Knaus sosyalist Pedro Sanchez başbakanlığındaki yeni İspanya hükümetinin göçmenlerin kurtarılmasından yana çıktığını ve insan haklarına saygılı olduğunu belirterek "2019'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce kontrolü arttırıp, kaçak göçü azaltacak ve mülteci haklarını koruyacak bir planın hazırlanması Madrid yönetiminin çıkarına olacaktır” dedi.

DW, dpa/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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