 Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde | SPOR | DW | 29.08.2021

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SPOR

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndan 5’te 5 galibiyet alarak lider olarak çıkan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı son 16 turunda (8'li Finaller) B Grubu’nu 4'üncü olarak bitiren Çekya ile Bulgaristan'ın Filibe kentinde karşı karşıya geldi.

Milli takım, müsabakayı 25-13, 22-25, 25-14 ve 25-13'lük setlerle 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

"Filenin Sultanları" olarak anılan milli takımın galibiyeti sosyal medyada da sevinçle karşılandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı ekibin zaferini tebrik eden mesajlar paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda da "Zirveden inmeyenlerde bugün! Enerjiniz hiç bitmesin. Tebrikler" ifadeleri yer aldı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.

DW/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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"Filenin Sultanları" dünya üçüncüsü oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'daki FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. "Filenin Sultanları", üçüncülük maçında Japonya'yı 3-0 yendi.  

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