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Deprem kurbanlarını anma töreninden mum ve karanfil
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldıFotoğraf: IHSAN DORTKARDES/DHA
FelaketTürkiye

Türkiye 17 Ağustos depremini anıyor

2 saat önce

Marmara Depremi'nin yıldönümünde birçok ilde anma etkinlikleri düzenlendi. Gölcük'teki etkinlikte konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Hazırlıklarımızı İstanbul'da yaşanabilecek 7.5'luk bir deprem üzerinden yapıyoruz" dedi.

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17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin yıldönümünde Türkiye'nin birçok ilinde anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Kavaklı sahilinde bulunan deprem anıtı önünde düzenlenen etkinlikte, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de saygı duruşunda bulunuldu.

Gölcük'te düzenlenen anma etkinliği
Gölcük'te düzenlenen anma etkinliğiFotoğraf: RGUN AYAZ-GOLCUK/DHA

Etkinlikte konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün hazırlıklarımızı yine İstanbul'da yaşanabilecek 7.5'luk bir deprem üzerinden yapıyoruz" dedi. Soylu, "Zamanını bilmiyoruz. Yerküreyi tutabilecek bir halimiz ve gücümüz söz konusu değil ama tedbir almak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu tedbirleri almak için bir taraftan öncesinde yapmamız gerekli olduklarını, zamanında yapmamız gerekli olduklarını ve sonrasında yapmamız gerekli olduklarını gücümüz yettiğince yapmaya çalışıyoruz" diye ekledi.

Depremden en fazla etkilenen yerlerden olan Yalova'da ise 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcılar, sahildeki deprem anıtına kadar "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Yalova Deprem Anıtı
Yalova Deprem AnıtıFotoğraf: OZGUR YILDIZ-YALOVA/DHA

Depremin 23'üncü yıldönümü dolayısıyla Avcılar'da da anma etkinliği düzenlendi. Marmara Caddesi'ndeki deprem anıtı önünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Marmara Depremi'nde ilçede 247 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 binanın yıkıldığını ve binlerce binanın hasar gördüğünü hatırlatarak "Bugün özellikle bu saatte burada olmak bu acıyı unutmadığımızın, acının unutulmadığının açık göstergesi" dedi.

Avcılar'daki deprem anıtına karanfil bırakıldı.
Avcılar'daki deprem anıtına karanfil bırakıldı.Fotoğraf: IHSAN DORTKARDES/DHA

17 Ağustos 1999'da gerçekleşen 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi, resmi verilere göre 17 bin 480 kişinin ölümüne, 23 bin 781 kişinin yaralanmasına ve 505 kişinin sakat kalmasına neden oldu. Depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri büyük hasar gördü.

DW, DHA/CÖ,JD

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