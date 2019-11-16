 Türkiye 15 yabancı IŞİD şüphelisini ülkelerine gönderdi | AVRUPA | DW | 20.11.2019

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AVRUPA

Türkiye 15 yabancı IŞİD şüphelisini ülkelerine gönderdi

İçişleri Bakanlığı şimdiye kadar 15 yabancı uyruklu IŞİD şüphelisinin ülkelerine sınırdışı edildiğini açıkladı. Hollanda’ya gönderilen iki kadın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındı.

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Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye 11-19 Kasım tarihleri arasında 15 yabancı IŞİD şüphelisini ülkelerine sınırdışı etti. Gönderilen şahısların 10'u Almanya, biri Danimarka, biri ABD ve ikisi Hollanda vatandaşı. Türkiye şimdiye kadar 11 Kasım'da bir zanlıyı, 14 Kasım'da yedi kişilik bir aileyi ve 15 Kasım tarihinde de iki kadını Almanya'ya sınırdışı etti.

Hollanda haber ajansı ANP savcılık ve adalet bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde dün Amsterdam Schiphol Havalimanı'na inen 23 ve 25 yaşındaki IŞİD şüphelisi iki kadının gözaltına alındığını duyurdu. Kadınların yanında üç ve dört yaşında iki çocuğun da bulunduğu ve çocukların da çocuk esirgeme kurumuna gönderildiği kaydediliyor. Kadınlar Cuma günü Rotterdam'da hâkim karşısına çıkartılacak. Kadınlardan birinin Hollanda vatandaşlığı bulunduğu diğerinin vatandaşlığının ise geçen ay alındığı belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Türkiye’deki yabancı IŞİD şüphelilerinin çoğunun yıl sonuna kadar ülkelerine iade edileceğini söylemişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye'deki geri gönderme merkezlerinde halen 944 "yabancı terörist savaşçı" bulunuyor.

DW, dpa / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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