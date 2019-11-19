 Türkiye 11 IŞİD şüphelisini Fransa′ya sınır dışı edecek | TÜRKİYE | DW | 28.11.2019

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TÜRKİYE

Türkiye 11 IŞİD şüphelisini Fransa'ya sınır dışı edecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Fransız vatandaşı 11 IŞİD şüphelisinin Aralık ayı başında ülkelerine sınır dışı edileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayları Ege Bölgesi Toplantısı'nda yabancı IŞİD şüphelileriyle ilgili açıklamalar yaptı. Soylu Fransız vatandaşı 11 IŞİD şüphelisinin Aralık ayı başında ülkelerine sınır dışı edileceğini söyledi.

Soylu "DEAŞ'lıları ülkelerine iade etme sürecimiz halen devam ediyor. Mesela bu hafta Cuma Cumartesi günleri Belçika ve İrlanda'ya iadelerimiz olacak. Yine 11 Fransız vatandaşı, içinde çocuklar da var, DEAŞ'lı, Aralık'ın hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz" diye konuştu.

"Tabii bu işin kendine ait bir prosedürü de var” diyen Soylu "Öyle gelişigüzel bir prosedür değil... Bunları uluslararası kurallar çerçevesinde alıp almayacaklarını soruyoruz. Alırlarsa eyvallah seyahat belgelerini hazırlayıp gönderiyoruz. Ama almadıkları takdirde ikinci kanalı devreye sokuyoruz. Dolayısıyla bu sürecimiz aynı şekilde devam etmektedir" diye konuştu.

Türkiye, yabancı IŞİD şüphelilerini ülkelerine göndermeye 11 Kasım tarihinde başlamıştı. Türkiye 11 Kasım'da bir zanlıyı, 14 Kasım'da yedi kişilik bir aileyi ve 15 Kasım tarihinde de iki kadını Almanya'ya sınırdışı etti. 19 Kasım tarihinde de Hollanda'ya iki kadın sınır dışı edilmişti. IŞİD şüphelilerinin sınır dışı edildiği ülkeler arasında Danimarka ve ABD de bulunuyor.

DW/EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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