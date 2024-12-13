Türkiye Şam'a neden büyükelçi değil maslahatgüzar atadı?

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye Moritanya'daki Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nu Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atadı.

Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkiler iç savaş sırasında ilişkilerin kötüleşmesine rağmen teknik olarak aslında hiç kesilmemişti.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Beşar Esad yönetimi ile ilişkilerin kötüleşmesi ve iç savaşın şiddetinin artması üzerine 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler teknik olarak kesilmezken, Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu faaliyetlerine bu ara boyunca devam etmişti.

Şam'ı ele geçiren radikal İslamcı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) BM Güvenlik Konseyi'nin yanı sıra pek çok ülke ile birlikte Türkiye tarafından da terör örgütü olarak görülüyor.

Bu arada Avrupa başkentleri de Şam'daki yeni yönetim ve HTŞ ile diyaloğun kapısını açmış durumda.

Neden büyükelçi atanmadı?

Ankara bu aşamada Şam'a büyükelçi değil geçici maslahatgüzar atayarak HTŞ'yi tanıma ya da tanımama tartışmalarını şimdilik kapatma yolunu seçti.

DW Türkçe'nin konuştuğu yetkililere göre geçici maslahatgüzar ile teknik olarak kesilmemiş olan ilişkiler kaldığı yerden devam ederken aynı zamanda HTŞ de hemen tanınmamış olacak.

Büyükelçilerin atandıktan sonra ilgili ülkenin devlet başkanına güven mektubunu sunması gerekiyor ve bu da bir çeşit tanıma anlamı taşıyor. Maslahatgüzarların ise güven mektubu sunması gerekmiyor.

Ankara'daki genel yaklaşım HTŞ'nin kendini lağvedip ismini değiştirmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'nin yeni bir karar çıkarmayarak yeni isim alacak olan yapıyı "terör örgütü" olarak ilan etmeyeceği yönünde. Aynı durumun Türkiye'nin listesi için de geçerli olması bekleniyor.

GS/TY

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