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Türkiye üzerinden 55 tonluk AB yardımı Suriye'ye ulaştı

9 Ocak 2025

AB'nin İnsanî Hava Köprüsü operasyonu çerçevesinde 55 tonluk tıbbî malzeme Türkiye üzerinden Suriye'ye ulaştı.

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Temsili foto: AB'nin finanse ettiği tıbbi malzemeler Suriye'ye Cilvegözü sınır kapısı üzerinden ulaştırıldı.
Temsili foto: AB'nin finanse ettiği tıbbi malzemeler Suriye'ye Cilvegözü sınır kapısı üzerinden ulaştırıldı.Fotoğraf: Felat Bozarslan

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 55 tonluk tıbbî malzemenin Türkiye üzerinden Suriye'nin kuzeybatısına ulaştırıldığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Mrinalini Santhanam, AB'nin Suriye için başlattığı İnsanî Hava Köprüsü operasyonu kapsamındaki yardımların Türkiye'nin Cilvegözü sınır kapısından İdlib'e gönderildiğini bildirdi.

Sevkiyatın 8 bin adet acil cerrahî seti, anestezi malzemesi, intravenöz sıvılar, sterilizasyon malzemeleri ve salgın hastalıklara karşı ilaçları içerdiği kaydedildi.

Santhanam, Şubat ayı için bir hava köprüsü sevkiyatının daha planlandığını, yardımın hacmi ve boyutuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

AB'nin, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından 13 Aralık'ta açıkladığı İnsanî Hava Köprüsü operasyonu çerçevesinde taşınan yardım malzemeleri İdlib ve Halep bölgelerindeki sağlık merkezlerine dağıtılıyor. Operasyonla, ülkede çökme noktasına gelen sağlık sisteminin desteklenmesi hedefleniyor. BM verilerine göre, Suriye'de 2011'de başlayan savaş sürecinde hastanelerin yaklaşık yüzde 50'si hizmet veremez duruma geldi.

AFP/BK,TY

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