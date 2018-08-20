 Türkiye çelik ithalatına kota getirdi | EKONOMİ | DW | 08.10.2018

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EKONOMİ

Türkiye çelik ithalatına kota getirdi

Türkiye, artan çelik ithalatı karşısında yerli üretimi korumak için çelik ithalatına kota uygulayacak. DTÖ'ye bildirilen kota uygulaması 17 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

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Türkiye, çelik ithalatına 17 Ekim'den itibaren kota uygulayacağını Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) bildirdi.

DTÖ'ye iletilen belgede, Türkiye'nin söz konusu "korunma önlemlerini" geçen Nisan ayında, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ithalatına yüzde 25 ek vergi getirmesinin ardından değerlendirmeye aldığı belirtildi. Hem ABD'nin bu kararının hem de Avrupa Birliği, Hindistan ve Endonezya'yı kapsayan diğer bölgelerdeki ticaret kısıtlamalarının çelik arzının Türkiye'ye doğru yönelmesine neden olduğu bildirildi.

Belgede, "Bu korumacı politikalar, söz konusu ürünün ithalat hacmini doğrudan etkileyen beklenmedik gelişmeler niteliğindeydi... Giderek daha fazla korumacı önleme tabi olan bu çelik ürünleri için Türkiye cazip bir pazar hâline geldi. Böylece dünya genelinde uygulanmaya başlayan önlemler bu ürünün Türkiye'ye ihracatında artışı tetikledi" denildi.

DTÖ kurallarına göre, üye ülkeler belli bir sektörü ithalattaki ani, öngörülemez ve zarar verici bir artışın doğurabileceği riskten korumak için geçici koruma önlemleri kapsamında kota uygulamasına gidebiliyor.

Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanlığı kararı

Türkiye'nin kota kararı 2 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kararın, yayımlandıktan 15 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Kararda, "ithalat artışının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar tehdidinin ve oluşabilecek telafisi güç zararların önlenebilmesi amacıyla çelik ithalatında 200 gün süreyle yüzde 25 oranında ek vergi alınacağı" duyurulmuştu. Bazı ülkelere ise belli şartlarla söz konusu ek yükümlülüklerden muafiyet tanınmıştı.

Çelik ithalatında getirilen kotalar

Alınan karara göre, Türkiye yassı ürünlere 3,1 milyon tonluk kota getirdi. Türkiye'nin bu kalemdeki ithalatı 207'de 8,4 milyon tondu.

Uzun ürünler için belirlenen kota, 558 bin 534 ton oldu. Türkiye geçen yıl bu gruptaki ürünlerden 1,3 milyon ton ithal etmişti.

Türkiye, boru ve içi boş profillere 273 bin 901 ton, paslanmaz çeliğe 139 bin 934 ton, demiryolu malzemelerine ise 27 bin 44 ton kota getirdi. 2017 yılında bu üç grupta da ihracat, kota getirilen miktarın 2 katından fazla gerçekleşmişti.

DW,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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